Чтобы не расслаблялись: тарифы ЖКХ предложено повысить из-за НДС

Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа: 1 января и 1 июля. Инициатива связана с повышением НДС на 2%, отметили в ФАС, куда поступило такое предположение.
В службе пояснили, что пока инициатива находится на стадии обсуждения, четкой позиции по ней еще не выработано.
Стоит напомнить, что ранее РБК писал: для минимизации тарифных последствий МЭР рекомендует поднять в начале года тариф лишь на 1,7%. Именно на такую сумму увеличатся расходы после роста НДС. По закону тарифы на 1 января не должны быть выше тех, что были в последний день минувшего года. Индексация же должна быть лишь 1 июля. Предлагается не менять закон, но ввести "одноразовое" исключение.
Однако это "исключение" не отменит традиционного повышения летом. Справедливости ради надо сказать, что за год оно не превысит допустимой нормы — 4%.
Как ранее писала "Правда.Ру", россияне не одобряют реформу. Так, специалисты, с которыми беседовало издание, считают, что после введения 20% НДС работодатели начнут экономить на зарплатах граждан, изыскивая там 2%, которые необходимо отдать государству.
Источник фото: Fotodom.ru
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