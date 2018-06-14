Медведев: НДС в России нужно увеличивать до 20%

Российское правительство намерено поднять ставку НДС до 20%, но сохранить льготы на социально значимые товары.

Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев. Как передает РБК, ставка налога на добавленную стоимость в России будет поднята до 20%.

По его словам, "мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое - будет изменена ставка налога на добавленную стоимость".

Премьер-министр также подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что еще в 2016 году НДС планировалось повысить до 20 процентов с 2017 года, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами.

Такая мера, по словам одного из экспертов, позволит принести в бюджет дополнительно почти 600 миллиардов рублей.

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