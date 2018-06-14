"Нафтогаз" назвал "Северный поток-2" необратимым злом

При этом Витренко негативно отозвался о властях Германии за их позицию по газовому спору между Россией и Украиной в 2009 году.

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Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского топлива по территории Украины сократится в 10 раз.

При этом полностью от украинского транзита Россия отказаться не сможет, так как через ее территорию газ поставляется в соседние страны Европы, пояснил Миллер.

"Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год", - заявил Миллер. Таким образом, в ближайшее время российская сторона намерена заключить новое соглашение с украинским "Нафтогазом", которое бы устраивало "Газпром".

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