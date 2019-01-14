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Источник Правда.Ру

Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники

Экономика

Руководитель проекта и директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина рассказала о том, что в 2019 году спрос на сотрудников рабочих специальностей увеличится. А это значит, что их ждет повышение заработных плат и увеличение количества рабочих мест. 

Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники. 397077.jpeg

Наталья Данина привела конкретные цифры. Так работники благоустройства, обслуживания клиентов и хранения получают самую маленькую зарплату среди рабочих профессий - от 29 до 49 тысяч рублей в Москве, и от 19 до 29 тысяч рублей в регионах.

"Уже в текущем году эта тенденция может переломиться. Работодатели уже сейчас нуждаются в большем количестве сотрудников рабочих профессий. Намечается серьезная борьба за кадры, а это обязательно отразится на уровне заработных плат", - заявила Наталья Данина.

Данина также напомнила, что прошедший 2018 год стал годом "синих воротничков". Спрос на рабочих, курьеров и водителей увеличился на 205%.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о прогнозе Центробанка, который ожидает резкое повышение заработных плат у бюджетников.

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Темы кадры Россия прогноз зарплаты экономика рынок труда
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