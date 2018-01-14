Криптовалюту, которой не существует, начали продавать мошенники. Так, согласно сообщению злоумышленников, купить TON можно уже сейчас, но на сумму не меньше чем в 5 тысяч долларов.
Так на почту пользователям мессенджера рассылают фейковые приглашения на запуск блокчейн-системы Telegram Open Network (TON), которой нет.
Отмечается, что запуск криптовалюты Telegram под названием Gram состоится 1 февраля 2018 года. При этом на фейковом ресурсе говорится, что зарегистрироваться на сайте TON и одним из первых приобрести токены уже можно прямо сейчас.
Минимальная сумма в 5 тысяч долларов установлена на 30 тысячах токенов Gram.Ранее стало известно, что Павел Дуров намерен составить конкуренцию Visa и Mastercard, создав блокчейн-систему Telegram Open Network (TON).
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