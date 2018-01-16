ВЦИОМ выяснил причины кошмаров россиян

В преддверии наступления нового года ВЦИОМ традиционно провёл опрос на тему: чего боятся россияне.

Как оказалось, ничего сверхъестественного:

роста социальной несправедливости,

снижения своих доходов,

роста цен на привычные товары.

Страхи в цифрах:

снижение уровня доходов на 68% россиян считают наиболее реальной проблемой, с которой придется столкнуться в ближайшем будущем;

67% опрошенных опасаются, что привычные товары станут недоступны из-за дороговизны;

при этом, как выяснилось, больше всего (70%) респондентов боится роста социальной несправедливости — в марте эта цифра составляла 63%;

потерять работу боятся 48% взрослых людей в России;

отказ в оказании бесплатной медицинской помощи или плохое ее качество вызывают опасения 62% россиян — в феврале о таких страхах говорило 60% опрошенных, однако в марте их количество снизилось до 42%, после чего вновь начался рост, а в июле о вероятности получения отказа в медпомощи заявляло уже 58% респондентов.

Чего не опасаются россияне

Меньше всего, как выяснилось, россияне опасаются:

возможных беспорядков внутри страны — 33%,

разгула преступности — 33%,

обострения конфликтов между Россией и другими странами -27%.

А ведь пару лет назад страхи россиян были совсем иными.

Какими, рассказывала тогда "Правда.Ру".

Россияне боятся обрушения биткоина, Майдана и мегатеракта

Голосование в "Телеграме" показало, каких экстраординарных и страшных событий россияне больше всего боятся в 2018 году.

Cамым неприятным для жителей страны может оказаться обрушение биткоина. Об этом заявили 34% респондентов. Неприятным событием россияне назвали и разоблачение политика мирового уровня (14%). Не хотят видеть у себя в стране Майдана 12% проголосовавших.

Многие (11%) боятся крупного мегатеракта. В списке также оказалась позиция "смерть Михаила Горбачева или Людмилы Алексеевой" — для 10% проголосовавших это были бы крайне неприятные новости.

При этом глобального ядерного конфликта боятся всего 8% участников голосования. А случайного боестолкновения сил России и НАТО опасаются 6% респондентов.

В свое время предсказатель из Португалии Горацио Вильегас, спрогнозировавший победу Дональда Трампа на выборах в США, заявил о скором начале Третьей мировой войны.

Как подчеркивает британское издание Express, Вильегас предсказал победу Трампа в 2015 году, утверждая, что миллиардер станет "королем иллюминатов" и "принесет в мир Третью мировую войну". Напомним, скорое начало Третьей мировой войны предсказывал и муж экс-сотрудницы Госдепа Виктории Нуланд — маститый журналист и политолог, бывший советник сенатора Джона Маккейна Роберт Каган. Он написал для издания Foreign Policy соответствующую статью, в которой предсказал катастрофический исход попытки раздела мира на сферы влияния.

А ясновидящая из Гонконга Присцилла Лам пообещала 45-ому президенту США успех в тёплое время года — весной и летом, так как он родился "в год Огня". Но в холодные месяцы осени и зимы, по словам гадалки, Трамп столкнётся с трудностями: страну ждут протесты. При этом Лам пообещала президенту РФ Владимиру Путину хороший год, заявив, что "Дракон силён и может пойти куда угодно: он может плавать в воде или летать в воздухе, он наполнен энтузиазмом".

Ранее СМИ вспоминали предсказание Нострадамуса о судьбе российского президента. "Северный король из Аквилона поможет установить все правильно", — приводит текст предсказания издание ʺРоссийский Диалогʺ. Кроме того, данное изречение специалисты ассоциировали с событиями, которые должны произойти в Сирии. В урегулирование беспорядков на территории Сирии вмешается российский лидер, который наведет там порядок. Также стало известно о пророчестве слепой прорицательницы Ванги — в нем говорится о Сирии, падении Дамаска и "мужчине из России".

По словам друга Ванги, журналиста Димитрия Гачева, Ванга предсказала войну в Сирии задолго до ее начала. "Это был ливанский журналист. Он задал ей вопрос: когда наступит мир? Она ответила: когда падет Дамаск, и в Библии сказано: день придет, в Дамаске камень возле камня не останется".

Журналисты отмечают, что "это заявление Ванги о нашей стране до сегодняшнего дня оставалось в тени". Они также напоминают слова Ванги о том, что "Россия не отступит от Болгарии никогда". "Именно из России придет скоро мужчина, и он спасет нас. Всех спасет. Россия — это страна­-мать!" комментировала ситуацию в свое время Ванга.