Золотой запас России составляет более 80 тонн

Центральный Банк России раскрыл информацию о размере золотого запаса страны.

По данным регулятора, кредитные организации в июне второй месяц подряд наращивали вложения в драгоценные металлы. В результате в пересчете на золото они выросли до 80,46 тонны.

При этом, как отмечает ЦБ, темпы роста в месячном выражении заметно снизились:

В прошлом месяце запасы драгметалла в банках увеличились лишь на 0,9 тонны в перерасчете на золото, или на 1,1%.

Для сравнения, в мае, когда кредитные организации впервые за полгода увеличили вложения, их запасы выросли сразу на 6,2 тонны в пересчете на золото, или на 8,5%.

Следует отметить, что запасы драгоценного металла в рублевом выражении в июне выросли у кредитных организаций на 7,7 млрд рублей, или на 2,5%.

На 1 июля их объем составил 320,06 млрд рублей.

Сам Банк России в середине июля сообщил, что в июне третий месяц подряд не закупал золото, в результате на 1 июля запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны.

Таким образом правительство страны обеспечивает устойчивость российской экономики. Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что

Колебания валютных курсов экономике компенсирует золотой запас России

При любых колебаниях курсов валют золотой запас в Гохране РФ сможет обеспечить стабильность экономики.

Об этом в эфире программы "Вести в субботу" телеканала "Россия 1" рассказал руководитель Гохрана Андрей Юрин. По его словам, Россия обладает серьезным золотым запасом — более полутора тысяч тонн.

"Конечно, этого запаса вполне достаточно, чтобы при любых колебаниях курса валют экономическая ситуация и стабильность в стране была поддержана", — сказал Юрин.

Кроме того, отметил он, по стоимости палладий в последнее время приблизился к платине и даже немного ее обогнал.

"Но поскольку запасы у нас в полном ассортименте, мы к таким колебаниям относимся спокойно", — сказал Юрин.

В августе текущего года экономисты обратили внимание на изменение в политике ЦБ: Россия начала усиленно скупать золото. Только за июль было куплено 9,1 тонны драгоценного металла. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, из-за новых санкций США Россия вынуждена приступить к разработке системы, в рамках которой доллар будет отменен.

Подробнее об этом — в материале "Правды.Ру" Зачем Россия в ответ на санкции скупает золото.