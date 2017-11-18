Центральный Банк России раскрыл информацию о размере золотого запаса страны.
По данным регулятора, кредитные организации в июне второй месяц подряд наращивали вложения в драгоценные металлы. В результате в пересчете на золото они выросли до 80,46 тонны.
При этом, как отмечает ЦБ, темпы роста в месячном выражении заметно снизились:
Для сравнения, в мае, когда кредитные организации впервые за полгода увеличили вложения, их запасы выросли сразу на 6,2 тонны в пересчете на золото, или на 8,5%.
Следует отметить, что запасы драгоценного металла в рублевом выражении в июне выросли у кредитных организаций на 7,7 млрд рублей, или на 2,5%.
Сам Банк России в середине июля сообщил, что в июне третий месяц подряд не закупал золото, в результате на 1 июля запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны.
Таким образом правительство страны обеспечивает устойчивость российской экономики. Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что
При любых колебаниях курсов валют золотой запас в Гохране РФ сможет обеспечить стабильность экономики.
Об этом в эфире программы "Вести в субботу" телеканала "Россия 1" рассказал руководитель Гохрана Андрей Юрин. По его словам, Россия обладает серьезным золотым запасом — более полутора тысяч тонн.
"Конечно, этого запаса вполне достаточно, чтобы при любых колебаниях курса валют экономическая ситуация и стабильность в стране была поддержана", — сказал Юрин.
Кроме того, отметил он, по стоимости палладий в последнее время приблизился к платине и даже немного ее обогнал.
"Но поскольку запасы у нас в полном ассортименте, мы к таким колебаниям относимся спокойно", — сказал Юрин.
В августе текущего года экономисты обратили внимание на изменение в политике ЦБ: Россия начала усиленно скупать золото. Только за июль было куплено 9,1 тонны драгоценного металла. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, из-за новых санкций США Россия вынуждена приступить к разработке системы, в рамках которой доллар будет отменен.
Подробнее об этом — в материале "Правды.Ру" Зачем Россия в ответ на санкции скупает золото.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.