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Источник Правда.Ру

Россия смотрит вперед: технополис "Эра" показал новую микроэлектронику

Экономика » Производство » ВПК

Специалисты дизайн-центра технополиса "Эра" показали вице-премьеру Юрию Борисову инновационные разработки, которыми занимаются совместно с коллегами предприятий военно-промышленного комплекса.

Запад испугался российского оружия

В "Эре" смотрят вперед. Здесь создают искусственный интеллект, работают над нейронными сетями, предлагают новые решения в сфере радио-фотоники, тестируют микросхемы для космической связи и решеток антенн для радио-локаторов.

Три этажа эффективности

Все это происходит на огромной площади на трех этажах.

Одно из приоритетных направлений ученых — разработка системы распознавания эмоций человека. Планируется, что это станет хорошим подспорьем командиров подразделений ВС, работников спецслужб: систему будут использовать для мониторинга состояния военных, студентов и пассажиров транспорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский робот Федор напугал экспертов Пентагона. 

Российского робота Федора активно обсуждают на страницах западных СМИ. Его уже сравнили с американским Терминатором. Например, The Sun нарекла Федора "пугающим киборгом".

Федора отправят в космос. Произойдет это не раньше 2021 года. А недавно его еще и научили стрелять. Запад в ужасе. Портал Newshub написал, что России не далеко и до терминатора, который сможет сам садиться в машину и стрелять из обеих рук.

Напомним, недавно стало известно, что новый российский космический корабль "Федерация" выведет на орбиту робот Федор. Новый корабль в будущем будет доставлять людей и грузы, в том числе и к Луне.

Федора спроектировали специалисты компании "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований. Идея принадлежит МЧС России.

Ранее "Правда.Ру" писала о новом страхе Запада — гиперзвуковой ракете "Циркон". Ее производство начнут в следующем году. Новая ракета одним ударом сможет уничтожить новейший британский авианосец, передает Daily Mail. За две с половиной минуты она будет преодолевать 250 километров. Летящие на такой скорости ракеты сейчас не может перехватить ни одна система в мире.

До этого издание Svenska Dagbladet составило список российской военной техники, от которой Европа в ужасе. В перечень вошли, в частности, РС-28 "Сармат", а также T-14 "Армата" и "новая звезда российской ПВО" система С-400.

Темы впк инновации юрий борисов микроэлектроника
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