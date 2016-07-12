706 млн на новые здания в трёх регионах - у ПФР на себя деньги есть

Пенсионный фонд России намерен потратить в ближайшие годы больше 706 млн рублей на новые здания в регионах.

Это следует из материалов к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы.

"Более 706 млн рублей будет потрачено на приобретение новых помещений для ПФР в Свердловской, Курганской областях и Республике Крым", — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Кроме того, как отмечается, в бюджет на 2021 год также заложены траты в размере 115 млн рублей на обучение сотрудников фонда.

Ранее "Правда.Ру" уже задавалась вопросом:

Почему ПФР никаких денег не хватит

Дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) по-прежнему остается серьезной проблемой. Выход власти видят в реформе, вокруг которой не утихают споры. Из каких источников пополнять Пенсионный фонд? Нужно ли повышать пенсионный возраст? С какими сюрпризами может столкнуться человек при оформлении пенсии? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал председатель Российской партии пенсионеров Евгений Артюх.

— Сейчас очень много говорят о дефиците пенсионного фонда. Денег не хватает, причем началось это не в последние кризисные годы, а еще в благополучные нулевые. Население стареет, работающие уже не могут обеспечить растущую массу пенсионеров. Как решать эти проблемы?

— Вопрос, на самом деле, интересный и очень непростой. Очевидно, что он возникает на стыке демографии и экономики. С этим процессом столкнулись все страны, которые работают в западной экономической модели рыночной экономики. Поэтому еще в 1982 году Организация Объединенных Наций приняла конвенцию "Венский план действий в интересах пожилых людей". И уже тогда в Венском плане было сказано, что идет стремительное старение населения Земли.

Это последствия тех социально-экономических процессов и революций, которые произошли на стыке XIX и XX века, когда люди получили восьмичасовой рабочий день, сначала шести-, потом пятидневную рабочую неделю, ежегодно оплачиваемый отпуск и гарантированную пенсию. В результате люди стали жить лучше и дольше, но те социальные обязательства, которые были взяты государством в середине XX века, стало трудно выполнять.

— Проблемы появились, потому что продолжительность жизни увеличилась?

— Да, во всем мире увеличилась продолжительность жизни, население Земли стало стареть. ООН отметила, что с этим нужно что-то делать — национальные правительства должны предпринимать дополнительные меры, учитывая все более возрастающую роль пожилых людей в жизни общества. Более того, в конвенции даже есть тезис, что в результате учета этих особенностей в мире должен будет сложиться новый экономический порядок.

Многие страны проводили эти реформы, в том числе увеличивая пенсионный возраст либо мультиплицируя — делая многовариантными — всевозможные социальные выплаты. Но Советский Союз, к сожалению, игнорировал эти процессы. У нас аналог Венского плана появился только в этом году, в то время как многие страны уже реформировали систему. 16 февраля правительство Российской Федерации приняло стратегию действий в интересах пожилых людей.

Так что сегодня правительство режет по больному. Все министры социального и экономического блока так или иначе сказали, что нужно срочно повышать пенсионный возраст, а основная проблема — дефицит. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации — порядка шести триллионов рублей, а дефицит в этом году достигнет полутора триллионов или даже двух триллионов рублей.

Но если, как предлагается, повысить пенсионный возраст для покрытия дефицита, то результат будет очень сомнительный, потому что повышение пенсионного возраста, даст отсроченный эффект дефицита. Мы в Партии пенсионеров предлагаем сначала разобраться, а зачем повышать пенсионный возраст, откуда дефицит берется. Что это за дыра все-таки?

Например в 2008 году в Пенсионном фонде Свердловской области пропал один миллиард рублей. Все удивляются: как пропал? Вот так. По закону Пенсионный фонд обязан хранить деньги в учреждениях Центрального банка, в рассчетно-кассовом центре (РКЦ). Свердловский фонд хранил их в коммерческом банке. Председатель Свердловского пенсионного фонда сел на восемь лет: выяснилось, что он получал ежемесячно взятку из этого банка за то, что он хранил там средства. Коммерческий банк обанкротился, миллиард пропал. Такие случаи были и в других регионах.

В 2014 году Общероссийский народный фронт и наша партия проанализировали расходы Пенсионного фонда по стране на строительство новых зданий. Практически везде есть завышение смет не менее, чем на тридцать процентов. По численности населения Россия примерно равна Японии, и количество пенсионеров сопоставимо. В Пенсионном фонде России работает 120 тысяч человек, в Японии — 20. И так далее. В сумме цифры получаются огромные.

Надо навести порядок в Пенсионном фонде, а то так никаких денег не хватит. Источники новых поступлений тоже есть.

— Что еще подтачивает нашу пенсионную систему?

— Сложилась такая ситуация, что у нас накопить на пенсию невозможно. Хотя людям говорят: ты копи, у тебя большая пенсия будет. Людям трудоспособного возраста государство сказало: работай, бери больше, кидай дальше — через 40 лет у тебя будет такая-то пенсия. А когда он изработавшийся, уставший, не имеющий здоровья приходит за пенсией, ему говорят: слушай, а правила-то поменялись… Из этих недовольных людей через 10-20 лет получится целый политический класс.

— Будет массовое недовольство. Возможны многочисленные протестные акции.

— Конечно. Поэтому Партия пенсионеров предостерегает, что нужно более гибко к этому подходить.

— Зачастую людей при оформлении пенсий заставляют собирать какие-то справки. По идее их должен собирать сам Пенсионный фонд, а не гонять человека по адресам трудовой биографии, тем более, в другие города, на уже давно несуществующие предприятия. Это так?

— Да, но, к сожалению, здесь как в басне у Крылова — у сильного всегда бессильный виноват. Именно по этим вопросам два года назад мы отметили всплеск обращений граждан в общественные приемные Партии пенсионеров, и меньше их не становится. Это произошло, потому что два года назад Пенсионный фонд предоставил возможность, даже если вы не достигли пенсионного возраста, прийти и посмотреть свои документы, примерно просчитать.

В Екатеринбурге один пытливый адвокат, правозащитник пошел в Пенсионный фонд посмотреть свои пенсионные права. Ему сказали: вот здесь у вас неправильная запись в трудовой книжке, а вот здесь того-то не хватает.

Он говорит: "Трудовую книжку веду не я. Есть специально обученный человек на каждом предприятии, который за это отвечает. Это ответственность работодателя, который ведет пенсионный учет граждан на производстве". Кроме того, по двум предприятиям у него не обнаружили отчислений в Пенсионный фонд. Это опять же ответственность работодателя. Но в Пенсионном фонде начали этого человека мытарить. Поэтому он решил свои права отстоять и дошел до Верховного суда. Верховный суд ему сказал: ваши права-то еще не нарушены, вот когда вам будет 60 лет, нарушат ваши права, тогда вы и будете доказывать…

Экстраполируем эту ситуацию на любого другого пенсионера. Подавляющее большинство людей вообще ничего не смогут сделать. Но сегодня судебная система и Пенсионный фонд предлагают людям, которые вышли на пенсию, сразу заниматься отстаиванием своих пенсионных прав.

— То есть это тоже массовая проблема?

— Да, и мы считаем, что она носит системный характер. Поэтому напрашивается вывод: может быть, таким образом искусственно занижают пенсионные права граждан? Пожилым людям, честно отработавшим всю жизнь, предлагается ехать в другие регионы, искать в архивах данные с давно закрытых предприятий…

Поэтому сейчас вопросы защиты пенсионных прав лежат в плоскости правозащитной деятельности. Хотя государство должно их гарантировать.

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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