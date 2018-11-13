Дополнительный доход от повышения цен на нефть в 2018 году не осел в экономике страны, заявил Андрей Клепач на пресс-конференции рейтингового агентства S&P. Изменение цен с 50 долларов за баррель в начале года до 70 к ноябрю почти не сказалось на состоянии экономики, по выражению главного экономиста ВЭБа, стало "даже несколько хуже". Этот факт, по мнению Клепача, напрямую связан с опасениями относительно новых санкций против России.
Всего же чистый отток капитала из страны с января по октябрь нынешнего года увеличился в три раза по сравнению с годом прошлым. По данным, которые приводит Центральный банк России, речь идёт о 14 млрд долларов в 2017 году и 42,2 млрд на ноябрь 2018. Сообщается, что на динамику повлияли следующие факторы: банковские операции, направленные на погашение внешний обязательств, а также сделки, связанные с приобретением зарубежных финансовых активов.
Ранее "Правда.Ру" рассуждала о том, как направить отток капиталов в ПФР, а также сообщала о динамике роста оттока в течение года.
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