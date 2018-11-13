Некоторые СМИ утверждают, что в ближайшем будущем в России будут обложены акцизами сладкие газированные напитки. Такое предложение было выдвинуто экспертным советом при правительстве РФ в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Последний является частью нацпроекта "Демография" и видит своей задачей уменьшение потребления населением сахара.
Как пишет Moneytimes.ru, если акциз ведут, его минимальный размер составит 20% от розничной цены газировки. Это вызовет подорожание напитка, в среднем, до 78 рублей за литр (сейчас 65 рублей). В настоящее время подобным налогом облагается алкогольная продукция и этиловый спирт.
По мнению авторов инициативы, данная мера может стать мотивацией для населения к переходу на здоровое питание. Отметим, идея о введении акцизов на так называемые вредные продукты питания в разных ведомствах страны обсуждается уже довольно давно. Так, в конце 2015 года в парламент внесли законопроект по акцизам на газированные напитки и чипсы, но правительство не поддержало документ.
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