Вьетнам может запретить ввоз майнингового оборудования

Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с министерством финансов, государственным банком, министерством юстиции и соответствующими агентствами рассматривает вопрос о запрете импорта оборудования для майнинга криптовалют для улучшения управления валютными операциями в стране.

Напомним, что с июля в стране был приостановлен импорт оборудования для криптодобычи.

Как сообщает местное издание Viet Nam, по данным городского таможенного департамента, вьетнамские предприятия и частные лица прекратили импорт оборудования для майнинга в страну с начала июля. При этом за I полугодие в страну было ввезено более 3664 установок для майнинга, большинство из которых были произведены в Китае (Antminer). Из них более 3000 единиц оборудования были куплены предприятиями, а остальные были импортированы физическими лицами и организациями, у которых нет кодов налога на импорт.

Это не первая административная мера, направленная на ограничение криптовалютной деятельности в стране. В начале этого года премьер-министр страны издал директиву, направленную на ужесточение того, что вьетнамские регуляторы называют руководством криптовалютной деятельности.

И за этой директивой последовал ряд ограничительных мер. Так, в апреле Государственный банк Вьетнама (SBV) запретил коммерческим банкам, поставщикам платежных услуг и посредникам совершать транзакции с использованием криптовалют.

Центральный банк также выпустил предупреждение о том, что такая деятельность может увеличить риски отмывания денег, финансирования терроризма, торгового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Позднее в июле государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама (SSC) потребовала от местных компаний не участвовать в транзакциях с криптовалютами. Регулятор потребовал от соответствующих компаний и фондов не заниматься какой-либо деятельностью по выпуску, осуществлению транзакций или брокерской деятельности, связанной с криптововалютными операциями.

Регулятор также напомнил, что использование цифровых валют запрещено во Вьетнаме.

Негативное отношение властей страны вызвано рядом крупных мошеннических ICO (Ifan и Pincoin), в которых пострадали десятки тысяч граждан страны, потерявших ориентировочно 600 миллионов долларов.