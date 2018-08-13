Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с министерством финансов, государственным банком, министерством юстиции и соответствующими агентствами рассматривает вопрос о запрете импорта оборудования для майнинга криптовалют для улучшения управления валютными операциями в стране.
Напомним, что с июля в стране был приостановлен импорт оборудования для криптодобычи.
Как сообщает местное издание Viet Nam, по данным городского таможенного департамента, вьетнамские предприятия и частные лица прекратили импорт оборудования для майнинга в страну с начала июля. При этом за I полугодие в страну было ввезено более 3664 установок для майнинга, большинство из которых были произведены в Китае (Antminer). Из них более 3000 единиц оборудования были куплены предприятиями, а остальные были импортированы физическими лицами и организациями, у которых нет кодов налога на импорт.
Это не первая административная мера, направленная на ограничение криптовалютной деятельности в стране. В начале этого года премьер-министр страны издал директиву, направленную на ужесточение того, что вьетнамские регуляторы называют руководством криптовалютной деятельности.
И за этой директивой последовал ряд ограничительных мер. Так, в апреле Государственный банк Вьетнама (SBV) запретил коммерческим банкам, поставщикам платежных услуг и посредникам совершать транзакции с использованием криптовалют.
Центральный банк также выпустил предупреждение о том, что такая деятельность может увеличить риски отмывания денег, финансирования терроризма, торгового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.
Позднее в июле государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама (SSC) потребовала от местных компаний не участвовать в транзакциях с криптовалютами. Регулятор потребовал от соответствующих компаний и фондов не заниматься какой-либо деятельностью по выпуску, осуществлению транзакций или брокерской деятельности, связанной с криптововалютными операциями.
Регулятор также напомнил, что использование цифровых валют запрещено во Вьетнаме.
Негативное отношение властей страны вызвано рядом крупных мошеннических ICO (Ifan и Pincoin), в которых пострадали десятки тысяч граждан страны, потерявших ориентировочно 600 миллионов долларов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Пентагон и НАТО инициировали в СМИ истерику об увеличении российской военно-морской активности в Северной Атлантике и Средиземном море.
The Washington Post опубликовал статью экс-замдиректора ЦРУ о том, "чего боится Путин" и как остановить, а лучше уничтожить навсегда "дерзкую Россию".
Военные моряки РФ смогли отследить субмарину ВМС США, условно утопили ее и записали ее акустические параметры "на будущее" - чтобы быстро уничтожить
Вице-премьер Италии Маттео Салвини, вернув в анкеты о приеме на работу графы "отец" и "мать", бросил вызов системе и рискует стать жертвой гендерной инквизиции.