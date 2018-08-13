Володин проговорился о грядущем дефолте России?

В преддверии парламентских слушаний, на которых 21 августа обсудят представленный ранее законопроект о пенсионной реформе, поистине революционно прозвучало заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что пенсии в свете дефицита бюджета и вовсе могут отменить. Прозвучал сей пессимистический прогноз во время встречи с жителями Заводского района Саратова.

Председатель Госдумы в красках живописал ситуацию, отметив, что в пенсионной системе — "вот такая дыра", которая компенсируется за счет бюджета, и именно от последнего зависит: будут ли в России государственные пенсии в дальнейшем.

Также Володин отметил, ссылаясь на слова саратовского губернатора Валерия Радаева, что на одного пенсионера в Саратовской области ныне приходится 0,96 работающих граждан, которые фактически выплачивают пенсии пенсионерам.

Приготовленное заранее или невольно вырвавшееся заявление Володина не оставили без внимания СМИ и социальные сети. Самые яркие негативные отклики представили политические телеграм-каналы.

"Незыгарь" написал, что такие речи можно понимать не иначе как намек на то, что дефолт не за горами. Канал "Пяр во время чумы" согласился с такой точкой зрения, добавив, что с нетерпением ожидает, как теперь политологи будут оправдывать слова Володина.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что именно он был "одним из творцов той пенсионной системы, которая сегодня терпит крах". Об этом пишет "Политворчун":

"Во время "жирных" нулевых годов он вместе с соратниками по "Единой России" утверждал бюджеты, которые ориентировались не на развитие технологий, автоматизации и их внедрение в производство, а банально на проедание бюджета.

В десятые годы он — один из руководителей страны, которого прочили в преемники Владимира Путина.

Все возможности для изменения положения в пенсионной реформе у Володина имелись. Более того, не совсем понятно вот что: совсем недавно он голосовал за закон о накопительной системе пенсий, утверждая, что каждый копит на свою пенсию сам, а теперь утверждает, что мы не копим на эту пенсию, а кормим других пенсионеров.

Ничем иным, кроме как кульбитами в политике, такие повороты в мыслях спикера не объяснить.

И важно здесь вот что. Депутат Госдумы, а тем более ее председатель, должен слушать избирателей, чтобы воплощать их мысли в своей законотворческой деятельности. Здесь же мы видим откровенную конфронтацию с теми людьми, которые выбрали его на депутатство".

В любом случае, сейчас выходит, что команда, которая приводит граждан России к выбору между пенсией и смертью, признается в собственной несостоятельности. И Вячеслав Володин — активный член этой команды.

Пока только один помощник президента заявил, что один из законов капитализма заключается в том, что "делиться надо". В смысле, — тем самым капиталистам. Остальные, как и Вячелав Володин, считают, что граждане страны всё стерпят. В том числе и такое хамское отношение к избирателям".

Источник фото: архивная фотография

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