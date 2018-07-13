СМИ рассказали о пустых угрозах США "Северному потоку - 2"

Трамп, при всем его желании навязать Европе американский сжиженный газ, не сможет помешать строительству "Северного потока-2". Об этом пишет Der Tagesspiegel. "Газпром" согласовывает последние участки маршрута с европейскими странами и уже этим летом приступит к прокладке первых труб.
90% пути, по которому будет проходить трубопровод, уже подтверждено. Осталась Дания, которая никак не может определиться с ответом и желает обсудить строительство "Северного потока-2" на европейском уровне. Однако, даже если переговоры состоятся, то любое решение Дании не будет иметь значения. В случае отказа трубопровод построят в обход страны в нейтральных водах.
Не пугают "Северный поток-2" и санкции, которые США намерены ввести против государств, сотрудничающих с проектом. Финансирование строительства обеспечено, заявил финансовый директор Пол Коркоран.
Германия долгое время считала, что "Северный поток-2" - это проект исключительно экономический, а не политический. Однако Украина, Польша и Балтийские страны не были согласны с такой позицией.
Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев между тем заявил, что не исключено и строительство "Северного потока-3". Зависимость Европы от российского газа будет со временем только увеличиваться, а не уменьшаться, считает Медведев.
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