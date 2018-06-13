Эксперты пугают банки России "страшной" пятилеткой

Российским банкам требуются внешние вливания. К таким выводам пришли специалисты рейтингового агентства АКРА. По их мнению, единственный, на кого сможет рассчитывать сектор в ближайшие годы, — государство. И даже при этом банки ждут трудные 3-5 лет.

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Кроме того, в исследовании подчеркивается, что более 50% банков в последние 3 года побывали в критической ситуации, не имея возможности нарастить капитал.

Прошлый год показал, что средневзвешенное значение генерации капитала претерпело изменение у крупнейших представителей сектора, перейдя критическую зону (с 76 базисных пунктов в 2016 году до минус 86). Причина в том, что они признали убыток более чем в один триллион рублей. Отметим, что эти банки находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора. Все это привело к тому, что в секторе образовался убыток — примерно триста миллиардов рублей. Из-за чего снизился коэффициент усредненной генерации капитала с 55 до 7 б. п. Это свидетельствует о низкой способности банков генерировать капитал и находиться в состоянии финансовой устойчивости.

По мнению специалистов, преобладание госбанков и низкий экономический потенциал снижают инвестиционный интерес к этому бизнесу. Это мнение разделяет и Юрий Беликов, ведущий методолог "Эксперт РА". При этом он отмечает, что причина в неспособности некоторых игроков работать на рыночных условиях. И они должны уйти, это поможет сектору очиститься. Кроме того, Беликов уточнил, что большинство банков все еще окупаются.

Продолжая мысль, Александр Данилов, старший директор Fitch, отметил избыточность существующего количества банков для страны. Сильные останутся в игре, слабые — нет. Государство поможет лишь регионально или системно значимым. При этом эксперт подчеркнул, что "ядро" сектора стабильно: это сильные участники или слабые, поддерживаемые государством.

Как только произойдет рост "здорового" корпоративного кредитования, система начнет сама генерировать капитал за счет наращивания прибыли. Однако для этого нужен экономический рост на уровне 4,5-5%, отмечают специалисты АКРА. При этом все прогнозы не сулят роста более чем на 2%, и так будет примерно 5 лет.

Не улучшает ситуации и слабый интерес к заемным средствам корпоративного сектора. При этом существует структурный профицит ликвидности, а также повышается вложение в ценные бумаги, в основном государственные. Отсюда следующая картина: средств на рынке достаточно, при этом они не попадают в реальный сектор.

Существенные экономический рост способствует более активному кредитованию, и как следствие заработку, таково мнение Александра Данилова. Однако прогнозы не сулят таких возможностей.

По причине снижения спроса от компаний банки кредитуют население, выдают необеспеченные кредиты на длительное время, а это традиционно приводит к росту просрочки. Кроме того, банки дают деньги под ипотеку, когда первый взнос не превышает 20%. Все это приводит к новым рискам, полагают эксперты.

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