Чем выше цены на бензин, тем ниже его качество

Стоимость литра топлива на АЗС растет уже три недели подряд. Такие данные приводит Росстат.



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Сегодня в среднем автомобилист должен заплатить 40,43 рубля за литр топлива. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба заявляет, что рост цен находится в пределах нормы и не выйдет за пределы темпов инфляции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что к лету цены на бензин вырастут на пять рублей за литр. Оптовые цены на топливо достигли максимума 2012 года. В некоторых регионах уже наблюдается дефицит на АЗС.

Основная причина такого резкого роста цен на бирже — это увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка. Экспортный паритет растет в том числе из-за повышения мировых цен на нефть. Нефтяники предпочитают вывозить товар, сокращая поставки на биржу, к тому же они накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки НПЗ на ремонт, и поставляют меньше топлива на биржу.

За прошлый год цена на бензин выросла на 7,3%, это почти втрое превысило темпы инфляции, которая составила 2,5%.

Независимую розницу спасет только рост продаж топлива на бирже. Крупные нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производимого бензина и не имеют права резко увеличивать экспорт топлива, если это ведет к дефициту товара на внутреннем рынке. 19 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила "Сургутнефтегазу" предостережение, так как компания в феврале увеличила поставки бензина на экспорт, не удовлетворив потребности внутреннего рынка. Если компания не устранит замечания ФАС, ей грозит оборотный штраф до 15%.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в феврале 2018 года практически не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 руб. за литр соответственно.

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