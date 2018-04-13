В США подал в отставку главный чиновник по санкциям

Руководитель Office of Foreign Assets Control (OFAC), структуру американского Минфина, отвечающую за правоприменение санкций Джон Смит в мае уходит в отставку.

По данным The Wall Street Journal, Смит возглавлял организацию с февраля 2015 года и до этого в течение 11 лет работал в OFAC.

Как говорится в сообщении Минфина США. временно исполняющим обязанности главы ведомства назначена Андреа Гацки, которая работала заместителем Смита. Сам Смит уходит в отставку по личным причинам.

По данным , отставка Смита связана с личными причинами. Сами санкции, по словам администрации США, "не являются ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак.

"Но наиболее важно - это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", - заявил американский чиновник.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

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