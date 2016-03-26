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Источник Правда.Ру

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Экономика

Никаких разговоров или переговоров Сергей Глазьев, министр Евразийской экономической комиссии, с представителями Центробанка или Минэкономразвития не вел.

Такой комментарий на критику, прозвучавшую в адрес Глазьева со стороны ЦБ дал помощник министра Сергей Ткачук.

Ткачук призвал читать все рекомендации чиновника на его сайте.

"Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", — добавил Ткачук.

Напомним, Сергей Глазьев, академик РАН, директор Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики и экс-советник президента, известен в России своей жесткой позицией: он регулярно выступает с критикой решений, принимаемых ЦБ.

Вот, например, что писала ранее "Правда.Ру"

Сергей Глазьев: Курс рубля занижен в три раза


Нынешний курс рубля занижен в три раза — покупательная способность одного доллара эквивалентна примерно 25 рублям, заявил советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев.

"Таковы оценки ОЭСР — организации экономического сотрудничества и развития, это статистика. Берётся корзина товаров в России и США, и смотрят, сколько товаров можно купить на 100 долларов, предположим, в Америке, и сколько можно купить в России из той же корзины. Соответственно, получается, что покупательная способность одного доллара эквивалентна примерно 23-25 рублям. Это данные межстрановых сопоставлений, хорошо отработанная методика, которая применяется более 50 лет. И здесь никто с этими цифрами не спорит", — цитирует слова экономиста "Русская служба новостей".

По мнению Глазьева, в этой экономической ситуации Центробанку было бы разумно зафиксировать курс рубля.

"Идеально было бы зафиксировать курс на длительный период. Но его нужно фиксировать на таком уровне, который обеспечит конкурентоспособность экономики, — отметил академик. — У Центробанка безграничные возможности стабилизировать курс рубля на разном уровне. Но я бы не призывал это делать на уровне 23-25. Это нужно сделать на уровне тех колебаний, которые были в последние два года — от 60 до 80. Если бы Центробанк после обвала в декабре 2014 года зафиксировал курс рубля на 80, мы бы сегодня жили бы с таким курсом без спекулянтов, экономика бы адаптировалась, конкурентоспособность бы повысилась, кредиты бы пошли в импортозамещение".

Как говорит эксперт, у ЦБ ещё есть возможность вмешаться и изменить ситуацию на валютном рынке.

"Я убежден, это любой экономист скажет, что Центробанк должен вернуться на рынок и дать рынку понять, какой курс рубля он считает правильным и держаться этого курса. Тогда экономика стабилизируется, мы снова сможем планировать наше будущее", — заключил Глазьев.

Кстати, в интервью Pravda. Ru главный научный сотрудник Центра экономического анализа и прогнозов ИЭ РАН Александр Френкель заявил, что к курсу 30-50 рублей за доллар мы уже не вернемся.

Добавим, что в гостях у Pravda. Ru побывал Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ. Он порассуждал о необходимости включения печатного станка в России, уровне инфляции, свободном плавании рубля, программе государственной поддержки экономики, отечественном производстве и импортозамещении.

 

 

Темы кризис доллар курс рубля центробанк экономика россии
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