Часть импортного алкоголя исчезнет с полок российских магазинов

Отсутствие разъяснений, как правильно трактовать нормы закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня, заставило российские розничные сети отказаться от закупок части зарубежных вин и коньяков.

Как сообщает РБК, российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приёме части продукции из-за непонимания, как трактовать его норму, требующую указывать на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) место происхождения и год урожая винограда.

В чём сложность?

Дело в том, что технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие:

"Положение о маркировке не учитывает специфику процессов производства: коньяк делается с помощью купажа дистиллятов различной выдержки, и технология предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда;

шампанское может предполагать смесь разных винтажей, и эта информация нередко держится производителем в секрете;

в некоторых столовых винах смешаны виноматериалы из разных регионов", — говорят участники рынка.

"Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция", — сказал Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (цитата РБК).

В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков алкоголя, подтверждают проблему:

В части маркировки закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети в целях соблюдения положений закона и исключения возможных штрафов вынуждены требовать, чтобы маркировка в части сорта, года и места урожая соответствовала законодательству.

Получается, что планы, озвученные Минсельхозом ещё в 2015 году, начинают реализовываться?

Вот что тогда писала "Правда.Ру".

Минсельхоз: Россия готова отказаться от импортного вина через пять-семь лет

Глава министерства сельского хозяйства России Александр Ткачёв считает, что через пять-семь лет наша страна сможет отказаться от закупок импортного вина.

Если ежегодно засаживать по 10 тыс. га новых виноградников, то их суммарная площадь увеличится до 140 тысяч га и сможет к 2020-2023 году заместить зарубежную продукцию.

"Наша задача — ежегодно закладывать минимум 10 тысяч гектаров виноградников, чтобы увеличить их площади к 2020 году до 140 тысяч гектаров (сейчас — 87 тысяч гектаров)", — заявил Ткачёв в интервью "Комсомольской правде".

Он добавил, что минсельхоз ради таких темпов готов "кратно увеличить ставки субсидий на закладку и уход за виноградниками", а также стимулировать винное производство в малых хозяйствах.

Ткачёв напомнил, что в текущем году стартовала программа по льготному кредитованию данной отрасли сельского хозяйства.

"Правда.Ру" сообщала, что ранее российские пчеловоды обращались в министерство сельского хозяйства с предложением ограничить ввоз зарубежных сладостей в рамках продуктового эмбарго.

Производители мёда пообещали Александру Ткачёву "завалить" им Россию, если наша страна к минимуму сведет закупки иностранных кондитерских изделий.

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