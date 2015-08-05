Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РФ досталась 2-я позиция по дешевизне топлива среди государств Европы. Эксперты проводили сравнение стоимости бензина АИ-95, актуальной в середине января этого года.

"Самые низкие цены на бензин из всех стран списка — в в Казахстане. Цена литра 95-го бензина в этом государстве составляет 27,7 рубля. На второй позиции по дешевизне топлива находится РФ с ценой 45,8 рубля за литр", — указывается в исследовании.

Также отмечается, что на 3-й позиции оказалась Белоруссия, а 4-я строка досталась Украине. Самый дорогостоящий бензин — в Нидерландах, где за литр там придется заплатить 117 рублей.

А ранее Правда.Ру писала, что России может грозить дефицит топлива. Об этом в 2015-м году заявлял глава "Роснефти Игорь Сечин.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать нефтеперерабатывающую отрасль новыми льготами, сообщает РБК.

Причиной этого называется тот факт, что в противном случае к 2017 году в стране может возникнуть дефицит топлива. Из-за введения с первого января 2015 года так называемого налогового маневра ряд НПЗ по итогам первого квартала резко снизили доходность. Это, по мнению Сечина, приведет к тому, что модернизация нефтеперерабатывающих заводов либо остановится, либо существенно затянется.

По данным Росстата, которые приводит Российская газета, за последнюю неделю июля объемы выпуска моторного топлива в стране сократились. Производство автомобильного бензина снизилось на 0,4 процента по сравнению с предыдущей неделей, но по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 0,7 процента. Производство дизельного топлива за неделю упало на пять процентов, а в сравнении с концом июля прошлого года — на 5,7 процента.

При этом цены на все марки бензина и дизтоплива выросли в диапазоне от 0,1 до 0,4 процента. С начала года бензин подорожал на 2,0 — 2,6 процента, дизтопливо — на 0,8 процента.

Правда.Ру информировала о том, что компания Газпром заняла 27-е место в общем списке и 7-е в нефтегазовом. В первую сотню списка помимо Газпрома вошла также "Роснефть", занимающая 59-е место. В первую тысячу также вошли ЛУКОЙЛ (109-е), Сбербанк (124-е), "Сургутнефтегаз" (209-е), "Транснефть" (555-е), "Норильский никель" (576-е), ВТБ (615-е), "Магнит" (701-е), "Татнефть" (710-е), НОВАТЭК (748-е), "Россети" (984-е).