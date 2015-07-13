Россию упрекнули в коньюнктурном отношении к госдолгу США

Значительный вывод Россией средств из американских государственных долговых бумаг может быть конъюнктурным решением.

Такое предположение было озвучено главой Американской торговой палаты в РФ Алексисом Родзянко.

Напомним, РФ в феврале-марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до § 3,85 млрд.

Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

В январе и феврале Россия наращивала вложения в государственные ценные бумаги США после сокращения в декабре 2019 года.

До этого РФ три месяца подряд увеличивала вложения.

"Это может быть конъюнктурным решением, такое происходило и раньше. До этого Россия пару месяцев наращивала вложения в государственные ценные бумаги США. Американский госдолг — высоколиквидный, устойчивый инструмент, которым пользуются ведущие экономики мира", — сказал Родзянко.

Напомним, в начале марта доходность десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США обновила исторический минимум после неожиданного решения Федрезерва снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 1-1,25% из-за рисков коронавируса.

Кстати, госдолг США год от года продолжает расти. Но заботит этот факт, похоже, всех в мире, кроме Вашингтона.

Напомним, что писала "Правда.Ру" в 2015 году.

Долги американского правительства могут побить "рекорды" времен Второй мировой

Внешний долг США растет и может приблизиться к отметке, равной той, что была во времена Второй мировой войны.О неприятном "рекорде" предупредил руководитель Управления конгресса США по бюджетным делам Кейт Холл.

Если это случится, то процентное выражение госдолга США приблизится к отметкам 104% от ВВП в 1945 году или к 106% от ВВП в 1946 г. Сейчас сумма внешнего долга США составляет 74% от ВВП, что на 69% больше ВВП в 1943 году, после Перл-Харбора.

Управление американского конгресса по бюджету прогнозирует, что при сохранявшейся тенденции к увеличению в 2039 году его размер составит 101% от ВВП, а в 2040 г. — 103%.

Этот долг в совокупности формируют кредитные обязательства населения, включающие ценные бумаги казначейства, т. е. вексели и облигации, принадлежащие как частным лицам, так и банкам, и корпорациям, и иностранным правительствам, а также внутригосударственный долг, составляющийся из денег, которые правительство должно вернуть целевым организациям.

Долги населения на данный момент достигли оценки в 13,1 трлн долларов, сумма внутригосударственного долга — пять триллионов долларов, в итоге внешний долг США — 18,1 трлн. долларов, отмечает CNSNews. com.

"В итоге дефицит федерального бюджета продолжит неуклонное увеличиваться и … достигнет уровня, который последний раз в истории США видели в последний год Второй мировой войны…", — резюмирует Холл. Перевод предоставлен Центром актуальной политики.

"Правда.Ру" писала, что конгресс США уже давно пытается найти способы для решения проблемы с возрастающим долгом. К сожалению, в их списке значится введение дополнительных налогов для населения и сокращение финансирования социальной и медицинской сфер.

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