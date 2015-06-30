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Украина отказалась покупать газ у России

Экономика » Сырье » Газ

"Нафтогаз Украины" не будет возобновлять закупки газа в России, пока Газпром не предложит "хорошие" цены и условия.

Об этом сообщил глава нацкомпании Андрей Коболев.

К слову, напомним, что после подписания нового транзитного контракта "Газпром" вообще ничего не предлагал Украине и отказывался вести переговоры с украинскими трейдерами. То есть российский газ поставляют на Украину через европейских посредников.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для украинского или европейского трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентными. Однако Россия до сих пор так и не сделала такого предложения", — заявил Коболев.

По его словам, Украина никогда не вернется в зависимость от российского газа и в "Газпроме" знают это.

Впрочем, это все мы уже проходили. Еще в 2015 году.

Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру" об отказе Украины от российского газа.

С 1 июля 2015 года "Нафтогаз" приостанавливает закупку российского газа

Украинская газовая компания заявила о том, что приостанавливает закупку газа у "Газпрома" с 1 июля 2015 года в связи с тем, что стороны не смогли прийти к соглашению по вопросам цены за газ.

Как известно, 30 июня завершается срок действия допсоглашения между "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Во время трехсторонних переговоров по газовому вопросу, проходивших в Вене, условия поставки российского газа на Украину согласованы не были. Из-за этого "Нафтогаз" заявил о прекращении закупки газа у российской компании.

Надо отметить, что переговоры в Вене, проходившие в трехстороннем формате Россия-Украина-Евросоюз, оказались безрезультативными: ни по одному обсуждаемому вопросу не удалось договориться.

Несмотря на то, что Украина приостановила закупку газа у России, как указывается в пресс-релизе, распространенном украинской газовой компанией, "транспортировка газа по территории Украины для европейских клиентов "Газпрома" будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными условиями".

"Нафтогаз" отмечает, что "важным условием возобновления закупки российского газа является согласование временной позиции относительно спорных пунктов контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" на срок минимум до завершения первого квартала 2016 года". Однако российская сторона пока не поддержала это предложение и отказалась от подписания трехстороннего правительственного протокола.

"Нафтогаз надеется, что при содействии Еврокомиссии стороны в ближайшее время придут к согласию относительно приемлемых условий поставки газа из РФ для Украины. "Нафтогаз" готов принять участие в трехсторонних переговорах по этому вопросу в любое время, согласованное тремя сторонами", — резюмирует компания.

Как писала Правда. Ру, вчера "Газпром" направил в НАК "Нафтогаз Украины" оферту о подписании дополнения к действующему контракту купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах на третий квартал 2015 года. Цена российского газа для Украины (с учетом скидки) в этот период по предложению российской стороны должна составить 247,17 доллара за тысячу кубометров. То есть столько же, сколько она составляла и во втором квартале.

В то же время стало известно, что президент Владимир Путин поручил главе "Газпрома" провести переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом Алексей Миллер сообщил на итоговой пресс-конференции после собрания акционеров компании. Однако и по этому вопросу сторонам прийтий к согласию на венских переговорах не удалось.

Напомним, что премьер Украины Яценюк продолжает жаловаться в ЕС на "Газпром". На этот раз он обратился с письменным обращением, в котором потребовал проверить контракт, заключенный "Газпромом" и словацкой компанией Eustream. По его мнению этот контракт нарушает законодательство ЕС, так как препятствует реверсу газа на Украину.

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