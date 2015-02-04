Крупнейший добытчик сланцевой нефти США обанкротился

Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности.

Об этом сегодня рассказало агентство Bloomberg.

"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (закона о банкротстве — Прим. ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", — говорится в релизе компании, опубликованном Bloomberg.

Chesapeake будет реализовывать план реорганизации для ликвидации "приблизительно семи миллиардов долларов задолженности".

Компания заключила соглашение с кредиторами, по которому ей выделят ссуду в размере 925 миллионов долларов. Наряду с этим кредиторы и держатели обеспеченных векселей должны выделить Chesapeake 600 миллионов долларов.

В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19.

По данным агентства, в США в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике — более чем на 25% по сравнению с 2019 годом, в основном, из-за нефтегазового сектора.

К слову, с добычей сланцевой нефти в США проблемы начались далеко не сегодня.

Вот, например, что писала об этом "Правда.Ру" еще в 2015 году.

Эксперт: Компании по добыче сланцевой нефти в США на стадии разорения

В США проходит крупнейшая за последние 35 лет забастовка нефтяников, что, в том числе, связано с сокращением издержек в связи с падением цен на нефть. О том, несет ли угрозу экономике страны забастовка работников нефтяного сектора, рассказал в интервью Pravda.Ru президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Эта забастовка затрагивает лишь определенную, не очень большую часть нефтяных компаний, которые занимаются добычей нефти в Соединенных Штатах. Поэтому говорить о каком-то существенном влиянии на экономику не приходится, тем более что это в основном небольшие компании, которые занимались добычей сланцевой нефти. Себестоимость у нее порядка 50-55 долларов за бочку и получилось так, что эти компании оказались нерентабельны, на стадии разорения", — заявил Шмаль.

Нефтяные скважины в США закрываются, говорят, что это уже начинает бить по банковскому сектору, который выдал кредиты под сланцевые проекты. Корреспондент Pravda.Ru спросил у эксперта, что станет с американской "нефтянкой", если цена на нефть будет дальше падать?

"Для того чтобы решить проблему добычи сланцевой нефти, американцы вбухали около 30 миллиардов долларов, они занимались этим делом 30 лет, поэтому, естественно, многие компании брали кредиты, чтобы решить проблему. Для добычи сланцевой нефти нужен большой объем бурения скважин, ибо скважины работают непродолжительное время. Они, конечно, набрали кредитов, а сейчас надо рассчитываться. Пока цена была 100 долларов за бочку — это было хорошо, а сегодня цены другие, поэтому появились соответствующие проблемы для банков, которые требуют возврата кредитов", — сообщил Геннадий Шмаль.

Также эксперт отметил, что у него есть надежда на то, что к середине года, может, чуть попозже, цена на нефть будет уже около 75-80 долларов. С точки рения экономики США, подчеркнул Шмаль, цены на нефть существенно не повлияют, тем более нефть и газ — это 4-5% ВВП Штатов.

Корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у эксперта, легко ли будет восстановить потери в случае некоторого роста нефтяных цен?

"Потери? У них бывали времена, когда они добывали чуть больше 300 миллионов, это в прошлом году они добыли 400 с лишним, поэтому я полагаю, что им, в общем-то, не потребуется много времени, чтобы наладить достаточный объем добычи у себя. А если нефти будет не хватать, они ее купят, как и раньше делали", — подчеркнул Геннадий Шмаль.

Читайте также:

Министр нефти Ирана ожидает подорожания "черного золота" до 90 долларов за баррель

США потеряли за неделю полпроцента запасов нефти

Депутат Алексей Пушков: За обвалом цен на нефть стоят США