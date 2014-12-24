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Гражданское общество в Китае будет развиваться на деньги Еврокомиссии

Экономика

Еврокомиссия намерена выделить до €1,7 млн на развитие организаций гражданского общества в Китае.

Как уточняется, речь идёт о расширении возможностей организаций гражданского общества участвовать "в процессах развития и государственного управления" в КНР.

Евродепутаты полагают, что реализация инициативы поспособствует вовлечению подобных структур в борьбу с изменением климата, в интеграцию инвалидов в общество, а также в привлечение женщин к участию в экономической, политической и социальной жизни страны.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут организации, учреждённые в Китае или Евросоюзе.

В связи с тем, что еще недавно ЕС никак не мог выработать финансовые механизмы поддержки собственных экономик, пострадавших от коронавируса, возникает вопрос: с чего вдруг такая щедрость?

Уж не для того ли, чтобы "переманить" Китай на свою сторону после его разворота в сторону России?

Того самого, про который еще в 2014 году рассказывала "Правда.Ру":

ЕвроСМИ: Китай отвернулся от ЕС и помогает России

Китай вместе с Индией намерен оказать помощь российской экономике, а более близкие к России Белоруссия и Казахстан стараются подстраховаться и обеспечить себе новые связи на будущее, отмечают европейские эксперты.

Как пишет журналист бельгийского издания "EUobserver.com" Эндрю Реттман, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "Россия имеет способности и мудрость для преодоления существующих экономических трудностей. Если российской стороне потребуется, мы обеспечим необходимую помощь в рамках наших возможностей", подчеркнув, что России с ее резервным фондом до кризиса еще очень далеко.

При этом Китай готов предоставить займы и инвестировать в проекты по созданию инфраструктуры для строительства российско-китайского газопровода, глубоководного порта в Крыму и систем железных дорог на российском Дальнем Востоке, которые в настоящее время обсуждаются, отметил журналист.

"Заявление Китая прозвучало после того, как Индия в начале этого месяца закупила у российской компании "Росатом" 12 атомных реакторов и начала совместное производство военных вертолетов. А еще раньше Китай, Индия, а также Бразилия и ЮАР продемонстрировали солидарность с Россией, воздержавшись от голосования в ООН по вопросу непризнания аннексии Крыма Россией. Такие действия этих внеблоковых стран являются дипломатическим поражением ЕС и США, которые ввели экономические санкции против России в связи с ее военными действиями против Украины", отмечает автор.

По словам Реттмана, из-за кризиса поставлена под сомнение жизнеспособность Евразийского экономического союза — проекта России по созданию с 1 января подобного Евросоюзу блока, будущими участниками которого станут Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На этом фоне Белоруссия и Казахстан продемонстрировали еще и свою нелояльность. Из войны санкций между ЕС и Россией они извлекли экономические выгоды за счет реэкспорта в Россию продуктов питания из стран ЕС, ввоз которых их большой сосед запретил.

При этом Еврокомиссия отметила, что ЕС, который, несмотря на разлад из-за событий на Украине, поддерживает с Россией всесторонние торговые связи, может, подобно Белоруссии, ощутить на себе эффект домино, вызванный обвалом российского рубля. Министры иностранных дел стран ЕС должны будут пересмотреть санкции в отношении России во время своей следующей встречи, намеченной на 19 января. По мнению дипломатов, пока еще слишком рано предсказывать, кто окажется прав в прогнозах о последствиях падения рубля.

"На январской встрече министры также проведут первые дебаты относительно будущих отношений между ЕС и ЕАЭС. Торговые взаимоотношения будут осложнены из-за того, что Белоруссия и Казахстан не являются членами Всемирной торговой организации (ВТО), а Россия входит в ее состав, но не соблюдает правила ВТО, резюмирует Реттман.

"Некоторые страны утверждают, что нам следует поддерживать с ним контакты, поскольку он официально начинает работать 1 января. Однако другие заявляют, что нам нужно сначала справиться с украинским кризисом, а затем решить, что делать с этой новой структурой", — сказала дипломат Евросоюза.

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