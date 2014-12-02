В Индии зая﻿вили о выпуске первой партии АК-203 уже в 2020 году

Специальная служба России, координирующая военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами (ФСВТС), рассчитывает на то, что уже в 2020 году в Индии будет выпущена первая партия АК-203 на совместном предприятии.

"Калашников" отдадут в частные руки

"Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тыс. автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия", — сообщили в пресс-центре ФСВТС на Международной выставки вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

Специализацией Индии может стать производство двухсотой серии АК

В ведомстве отметили, что чем быстрее будет запущено предприятие, тем скорее индийские специалисты перейдут 100-процентно самостоятельное производство этого вида оружия.

Предприятие в городе Корва в принципе, уже создано, сообщил ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди. Учитывая это, а также готовность России содействовать индийским партнерам, можно предположить, что эта страна станет первым зарубежным государством, освоившим производство Калашникова двухсотого ряда.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что с 2014 года концерн "Калашников" начал выпускать одежду и аксессуары для активного образа жизни.

Знаменитый оружейный бренд России "Калашников" будет выпускать одноименные линейки одежды и аксессуаров для охоты и активного образа жизни, сообщил глава "Ростеха" (куда входит концерн) Сергей Чемезов.

"Это будет одежда для стрелкового спорта, для охоты. Планируем выпустить такую линейку одежды", — сказал Чемезов.

Напомним, что ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов вслух понадеялся, что новый бренд концерна "Калашников" станет таким же известным и дорогим, как Apple. Пока же, концерн "Калашников" планирует увеличить выпуск оружия вдвое: в ближайшие три года выпуск оружия достигнет 300 тыс. единиц в год.

В этом году "Калашников" планирует производство 150 тыс. единиц боевого и гражданского стрелкового оружия. По итогам первого квартала ижевский оружейный концерн нарастил выпуск стрелкового оружия в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31 тыс. единиц.

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