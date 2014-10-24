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Источник Правда.Ру

Россия создаст спецсредство для подъема затонувших подлодок

Экономика » Производство » Судостроение

Специалисты Крыловского государственного научного центра показали макет нового специализированного катамарана, созданного для извлечения на поверхность затонувших подводных лодок. Это плавсредство ледового класса, обозначенного в номенклатуре морских судов грифом "проект 23570".

Зачем российскую подлодку "нашли" у берегов Швеции?

"Вопросы судоподъема остаются актуальными и требуют специальных решений. В ближайшие годы будет поднят плавучий док ПД-50 и ряд затонувших подлодок", — пояснил журналистам источник во флоте РФ.

Проектируемое судно предназначено для подъема с морского дна крупногабаритных объектов - 

  • затонувших кораблей;
  • субмарин;
  • другой морской техники, разрушающей экосистему морей.

Конструкторы предполагают, что судно также можно будет эксплуатировать при разработке месторождений нефти и газа.

Разработчик отметил, что серии таких судов не планируется — будет построен единственный экземпляр с базой на Кольском полуострове. Не случайно его определи в ледовый класс. Это позволит ему совершать самостоятельное плавание во льдах толщиной до полуметра

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Швеция потратила три миллиона долларов на поиски неизвестной подлодки у своих берегов.

Долгие поиски неизвестной подлодки в водах Стокгольмского архипелага обошлись Швеции почти в 20 млн крон ($2,8 млн).

По данным агентства РИА Новости, контр-адмирал ВМС Швеции Андерс Гренстад озвучил эти цифры на пресс-конференции. Он также признал, что операция фактически закончилась безрезультатно.

"Стоимость [операции] оценивается приблизительно в 20 миллионов крон. Мнение ВС состоит в том, что иностранная разведывательная деятельность имела место. Мы не смогли подтвердить тип, национальность и форму операции иностранной державы. Была обнаружена по меньшей мере одна мини-субмарина. Судно, скорее всего, уже покинуло архипелаг. Полученная информация будет проанализирована и подробности инцидента будут озвучены позднее".

В воскресенье, 19 октября, ряд шведских СМИ сообщили о том, что военные якобы "перехватили радиопередачу на частоте, которую использует ВМФ России в экстренных ситуациях". Источник находился в территориальных водах страны. Вслед за этим, в различных западных СМИ началось активное освещение поисковой операции "русской подлодки". В поисковой операции были задействованы боевые корабли, вертолеты и сухопутные войска страны.

В Минобороны России заявили, что никаких нештатных ситуаций с военными кораблями страны не было. Начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ генерал- майор Игорь Конашенков отметил, что действия ВМС Швеции ведут к нагнетанию напряженности в Балтийском регионе.

В своем заявлении Конашенков, в частности, отметил: "Не сомневаемся, что положенная по всем законам жанра развязка этой трагикомедии будет не столь фееричной, как ее начало. Поскольку шансов обнаружить и в этих сферах "русский след" не больше, чем было у Филле и Рулле в поимке Карлсона".

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