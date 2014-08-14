Россияне, вероятно, будут сами копить себе на пенсию

В начале следующего календарного года в Госдуму, вероятно, поступит законопроект о реформировании системы накопительной пенсии.

После его принятия копить "на старость" россияне должны будут исключительно самостоятельно и на добровольных началах.

Создаваться он будет по инициативе Андрея Пудова, замглавы Минтруда, который, выступая на одном из заседаний парламента, заявил, что переход на добровольную пенсионную накопительную модель затронет интересы 75,9 млн человек.

Заместитель министра финансов Антон Дроздов пояснил, что сейчас инициатива находится на межведомственном согласовании.

"Законопроект непростой, мы исходим из того, что в обществе необходимо достигнуть консенсуса по этому вопросу. Было несколько вариантов концепции законопроекта, в последнем варианте — это исключительно добровольный формат", — приводит слова Дроздова "Парламентская газета".

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова считает, что накопительная пенсия должна быть не внутри обязательной пенсионной системы, а "либо добровольной, либо корпоративной".

К слову, идея сама по себе не нова. Отказаться от формирования накопительной части пенсии на государственном уровне предлагалось ещё в 2014 году (когда, собственно, её и заморозили).

Накопительная часть пенсии в России может стать добровольной

Федеральный министр труда Максим Топилин заявил, что законопроекты о моратории на накопительные пенсионные взносы будут готовы в августе-сентябре.

Топилин в интервью газете Известия сообщил, что в правительстве готовятся поправки в действующие законы, связанные с регулированием тарифов на обязательное пенсионное страхование. Поправки затронут законодательство о внебюджетных фондах, о бюджете Пенсионного фонда, о федеральном бюджете (в зависимости от того, куда идет часть тарифа, это влияет на формирование доходной и расходной частей бюджета Пенсионного фонда), пояснил Топилин.

Напомним, правительство на прошлой неделе решило продлить в 2015 году мораторий на формирование накопительной части пенсий. Средства страховых взносов будут направлены в распределительную систему.

Топилин в интервью также высказался за исключение накопительной части из обязательной пенсионной системы и создание отдельной добровольной накопительной пенсии. "Я считаю правильным накопительную составляющую сделать добровольной, то есть убрать ее из солидарной системы", — сказал министр.

Отметим, в России текущие пенсии выплачиваются за счет пенсионных взносов работающих, а те в свою очередь будут получать пенсии за счет взносов будущих поколений (распределительная система). Часть пенсионных взносов направляется на создание накопительной пенсии — она не тратится на текущие выплаты, а инвестируется и должна создавать личный доход. Затем эти накопления и созданный за счет их инвестирования доход можно получать в виде пенсии. Из общего пенсионного взноса в 22% от зарплаты на обязательную накопительную пенсию идут 6%. Однако в 2014 году правительство ввело мораторий на накопительные взносы — все 22% пошли в распределительную систему, в 2015 году мораторий продлен, отмечает РИА Новости.

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