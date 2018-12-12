Турецкие граждане будут есть российскую говядину

В Турции специальное ведомство согласовало ветеринарный сертификат, разрешающий экспорт в страну говядины из Российской Федерации. Речь идет о Генеральном управлении по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства.

Информация об этом приведена на ресурсе Россельхознадзора в Сети, сообщает Moneytimes.ru. Между государствами уже в течение некоторого времени велись переговоры о началах поставок российского мяса в Турцию - в том числе, говядины и птицы.

В середине марта этого года глава Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф заявил, что местные власти не исключают того, что будет выдано разрешение на поставки мяса из России. Но объемы экспорта будут небольшими, уточнил чиновник.

Фото: propertyinn.ru

Еще по теме:

Финансовый гороскоп на 12.12.2018

Предприятие по переработке картофеля откроют в Тюменской области в 2019 году

ВШЭ: жители России признают необходимость импортозамещения сыров