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Источник Правда.Ру

Турецкие граждане будут есть российскую говядину

Экономика

В Турции специальное ведомство согласовало ветеринарный сертификат, разрешающий экспорт в страну говядины из Российской Федерации. Речь идет о Генеральном управлении по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства. 

Турецкие граждане будут есть российскую говядину. 395794.jpeg

Информация об этом приведена на ресурсе Россельхознадзора в Сети, сообщает Moneytimes.ru. Между государствами уже в течение некоторого времени велись переговоры о началах поставок российского мяса в Турцию - в том числе, говядины и птицы. 

В середине марта этого года глава Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф заявил, что местные власти не исключают того, что будет выдано разрешение на поставки мяса из России. Но объемы экспорта будут небольшими, уточнил чиновник.

Фото: propertyinn.ru

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Темы мясо птица Турция экспорт говядина экономика экономика России ветеринарный сертификат
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