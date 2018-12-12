Турецкие граждане будут есть российскую говядину

В Турции специальное ведомство согласовало ветеринарный сертификат, разрешающий экспорт в страну говядины из Российской Федерации. Речь идет о Генеральном управлении по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства.
Информация об этом приведена на ресурсе Россельхознадзора в Сети, сообщает Moneytimes.ru. Между государствами уже в течение некоторого времени велись переговоры о началах поставок российского мяса в Турцию - в том числе, говядины и птицы.
В середине марта этого года глава Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф заявил, что местные власти не исключают того, что будет выдано разрешение на поставки мяса из России. Но объемы экспорта будут небольшими, уточнил чиновник.
Фото: propertyinn.ru
Еще по теме:
Финансовый гороскоп на 12.12.2018
Предприятие по переработке картофеля откроют в Тюменской области в 2019 году
ВШЭ: жители России признают необходимость импортозамещения сыров
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
В России прошла серия конференций "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия". Какова цель федерального проекта? Об этом и не только "Правде.Ру" рассказала этнолог и магистр теологии Галина Хизриева.