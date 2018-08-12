Германский политик: мировую экономику ждет катастрофа

Мировую экономику ждет катастрофа, если разыграется серьезная торговая война. Такой позиции придерживается глава германского министерства экономики и энергетики Петер Альтмайер, пишет Deutsche Welle.
По словам политического деятеля, происходящее ныне в торговле мешает экономическому росту и "порождает новую неопределенность". И главное, от происходящего страдают простые граждане, так как им приходится "оплачивать" все санкции.
Кроме того, Алтмайер затронул и тему рабочих мест. Сейчас над сталеварами, автомобилестроителями и литейщиками алюминия нависла угроза лишения работы, а значит, и средств к существованию. И в сложившейся ситуации виноваты политики, которые должны добиться снижения пошлин и открытия международных рынков.
Не обошел глава германского министерства и санкции Вашингтона против Тегерана, ведь они отразятся на бизнесе его соотечественников в Иране. Алтмайер заявил, что ФРГ не позволит США диктовать условия того, как строить торговое партнерство с иными государствами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Алтмайер отреагировал на позицию США по поводу "Северного потока-2". Он подчеркнул, что импорт сжиженного газа из Вашингтона не вырастет, даже если ФРГ откажется от проекта. Алтмайер предупредил американскую сторону, если она не прекратит думать лишь о собственных нуждах, то Европа станет поступать аналогично.
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