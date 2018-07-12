Власти придумали новый налог для каждого гражданина

Министерство финансов разработало новый налог, дабы самозанятые россияне от необходимых выплат не отлынивали. Новый налог будет взиматься за социальные гарантии государства - медицинское и пенсионное обеспечение. Об этом сообщают "Известия".
О налоге говорится и в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
Единый платеж с выручки, включающий налог и страховые взносы, будет введен с 2019 года.
Документ выделяет отдельную категорию граждан, которые не имеют наемных работников, но получают доход, являясь безработными. Для самозанятых граждан будет создан новый специальный налоговый режим.
Минфин намерено создать такие условия, которые бы стимулировали пользователей услуг требовать от самозанятых чек и гарантии. "Пробу пера" проведут в нескольких регионах России на протяжении пяти лет.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", ими станут Москва и область, а также Калужская область и Татарстан.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину, что эксперимент стартует с начала 2019 года. Чиновник пояснил, что уже готово специальное мобильное приложение, с помощью которого самозанятые зарегистрируются в налоговой. Там же можно будет оплачивать налог без отчетности, документов и справок.
Между тем 11 июля Федеральная налоговая служба потребовала внести в законодательство поправки, которые фактически лишат россиян налоговой тайны.
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