Количество получающих "серую" зарплату шокировало власть

Вице-премьер Татьяна Голикова сделала шокирующее заявление. Оказывается, около 15 миллионов россиян получают "серую" зарплату, с которой налоги или вообще не платятся, или платятся частично. Об этом Голикова рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

Фото: fotodom.ru/коммерсантъ

Напомним, что не так давно в правительстве пообещали представить к середине 2019 года механизм, призванный "обелить" зарплаты.

Что касается точки зрения Минфина России относительно серого фонда оплаты труда в стране, на конец прошлого года, по их оценкам, он составляет 10 триллионов рублей в год.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики совместно с Всемирным банком подготовил и представил доклад о заработной плате чиновников различных ведомств. Оказывается, многие из сотрудников недовольны своей зарплатой и считают ее низкой.

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата федеральных чиновников составляет 116 тысяч рублей, региональных - 45 тысяч. Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на достаточно высокий уровень заработной платы федеральных чиновников, во многих министерствах и департаментах страны их зарплаты оказались ниже средней по Москве, которая составляет 95 тысяч рублей.

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