Представители Верховной рады Украины заявили, что выдача разрешений на строительство газопровода "Северный поток - 2" является мощным ударом по стране.
Как сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, потеря Украиной статуса основной страны-транзитёра увеличит риски для безопасности.
По его словам, "разрешение на строительство «Северного потока - 2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают её военные".
Парубий отметил, что газопровод является фактором дестабилизации для всего региона.
Напомним, ранее Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока - 2» в её экономической зоне. До этого Nord Stream 2 получила полный комплект разрешений в Германии.
Накануне Россия и Германия подтвердили свои позиции в отношении проекта газопровода, и про Украину речь вообще не шла. В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока - 2" на своей территории.
По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах - России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.
Напомним, резко против строительства газопровода также выступают США и ряд восточноевропейских государств. В Вашингтоне свою точку зрения аргументируют тем, что реализация проекта повысит энергетическую зависимость Европы от России.
При этом в Киеве так и вовсе убеждены, что отказ от транзита через территорию Украины станет поводом для России начать вторжение.
В Берлине же считают "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.
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