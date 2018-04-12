В Киеве рассказали о мощном ударе по Украине от Германии

Представители Верховной рады Украины заявили, что выдача разрешений на строительство газопровода "Северный поток - 2" является мощным ударом по стране.

Как сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, потеря Украиной статуса основной страны-транзитёра увеличит риски для безопасности.

По его словам, "разрешение на строительство «Северного потока - 2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают её военные".

Парубий отметил, что газопровод является фактором дестабилизации для всего региона.

Напомним, ранее Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока - 2» в её экономической зоне. До этого Nord Stream 2 получила полный комплект разрешений в Германии.

Накануне Россия и Германия подтвердили свои позиции в отношении проекта газопровода, и про Украину речь вообще не шла. В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока - 2" на своей территории.

По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах - России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.

Напомним, резко против строительства газопровода также выступают США и ряд восточноевропейских государств. В Вашингтоне свою точку зрения аргументируют тем, что реализация проекта повысит энергетическую зависимость Европы от России.

При этом в Киеве так и вовсе убеждены, что отказ от транзита через территорию Украины станет поводом для России начать вторжение.

В Берлине же считают "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.

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