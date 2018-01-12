"Ведомости" рассказали, как ЦБ нападал на "Югру"

История с вводом временной администрации и отзывом лицензии банка "Югра" продолжают обрастать новыми подробностями.

"Правда.Ру" ранее сообщала об интервью официального представителя основного акционера "Югры" Алексея Хотина Анатолия Верещагина. Но в прессе появились дополнительные данные, проливающие свет на обстоятельства принятых Центробанком решений относительно будущего "Югры".

Напомним, что Верещагин назвал "несерьезным документом" протокол № 37 заседания Центробанка, на котором рассматривался "план оздоровления" "Югры". Дело в том, что "план" состоял всего из двух пунктов — по мнению Верещагина, это дискредитировало ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным расследования, проведенного изданием "Ведомости", последние несколько лет отношения между Центробанком и бывшими владельцами "Югры" очевидным образом не складывались. В 2015 году, например, регулятор вынудил кредитную организацию отказаться от поданной было заявки на докапитализацию на 9,9 млрд. рублей через ОФЗ. Напомним, это государственная программа, которая несколько лет реализовывалась через АСВ.

После этого на "Югру" начали активно давить. За полтора года, то есть до момента отзыва лицензии, ЦБ выдал банку 10 предписаний.

Последнее из них датировано 6 июля 2017 года. В тот день уже поздно вечером поступило требование о доформировании резервов на сумму 3,4 млрд рублей. Крайний срок отчета был намечен на 15.00 следующего дня. Бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев сейчас говорить, что столь сжатые сроки свидетельствуют о намерении Центробанка уничтожить возглавлявшуюся им кредитную организацию.

"На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк. Даже чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь", — рассказал он.

Отчет об исполнении предписания поступил в ЦБ 7 июля в 16.45. В руководстве "Югры" объяснили, что необходимо было собрать консолидированные данные из филиалов кредитной организации, работающих в разных часовых поясах.

Но в Центробанке в тот же день было проведено заседание Комиссии по банковскому надзору ЦБ РФ, на котором было принято решение ввести 10 июля в "Югру" временную администрацию. Примечательно, что согласно вышеупомянутому протоколу № 37 и "плану оздоровления", изначально временная администрация вводилась ради предотвращения банкротства.

По мнению авторов "Ведомостей", дальнейшие действия не свидетельствовали о желании спасти "Югру". К примеру, с первых дней работы вносились изменения в финансовую отчетность кредитной организации. Некоторые из изданных временным руководством приказов существенно уменьшали капитал банка. Например, о досоздании резервов на сумму 13,1 миллиарда рублей.

В итоге 28 июля ЦБ отозвал лицензию банка, обосновав это тем, что на 22 июля отрицательный капитал превысил 7 миллиардов рублей. Что дает основания предполагать, что цифры сознательно подгонялись, дабы создать формальный повод для отзыва лицензии.