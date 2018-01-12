BofA: Россия становится привлекательной для инвесторов

Эксперты американского Bank of America Merrill Lynch заявили, что сегодня Россия является самым надежным и привлекательным развивающимся рынком для инвесторов.

По данным аналитиков, Россия обогнала Китай даже с учетом того, что через несколько недель на Россию накатит новая волна американских санкций. В документе отмечается, что в десятку развивающихся стран также вошли Южная Корея, Индонезия, Индия, Мексика, Польша, Бразилия, Турция и ЮАР.

При этом российские эксперты отмечают, что падение цен на нефть ниже 40-долларовой отметки означает катастрофу, так как придется использовать средства Фонда национального благосостояния, которого хватит лишь на три года.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что 20 регионов России смогли добиться роста инвестиций в основной капитал на фоне падения этого показателя в среднем по стране. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященного мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

В частности, глава государства отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%, "при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал".

"В 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ", - перечислил Владимир Путин.

Также серьезных успехов добились Татарстан, Чувашия, Калужская и Тюменская области, Краснодарский край. Успехи регионов отражаются и во многих независимых рейтингах.