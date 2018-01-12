Спустя полгода после ввода временной администрации и отзыва лицензии у банка "Югра" продолжают появляться подробности того, как был организован процесс.
Бывшие владельцы банка полагают, что Центробанк вел нечестную игру по отношению к кредитной организации. И пытаются оспорить принятые ранее решения ЦБ в суде.
Напомним, что до июля прошлого года "Югра" входила в топ-30 российских банков. Потому понятно внимание к проблемам, с которыми столкнулась эта кредитная организация.
Судя по заявлениям представителей экс-владельцев "Югры" проблемы эти отнюдь не были неизбежными. Например, представитель основного акционера "Югры" Алексея Хотина Анатолий Верещагин в интервью радиостанции "КоммерсантЪ FM" обратил внимание на содержание протокола заседания Центробанка №37.
На этом заседании был утвержден план оздоровления "Югры". Хотя по словам Верещагина, ни о каком "оздоровлении" речи не шло. План, отметил он, "состоит из двух пунктов и выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ".
Как подчеркнул Верещагин, "официальное одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии".
Парадокс в том, что при всем том в "плане оздоровления" отмечалась стабильная работа банка — и логичный вывод, что оснований для отзыва лицензии не было.
По мнению Анатолия Верещагина, действия ЦБ создали проблемы как акционерам "Югры", так и вкладчикам банка, многие из которых лишились своих сбережений — даже с учетом того, что Агентство по страхованию вкладов и выплатило по вкладам рекордные 180 миллиардов рублей.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.