"Коммерсантъ": Экс-владельцы "Югры" обвинили ЦБ в нечестной игре

Спустя полгода после ввода временной администрации и отзыва лицензии у банка "Югра" продолжают появляться подробности того, как был организован процесс.

Бывшие владельцы банка полагают, что Центробанк вел нечестную игру по отношению к кредитной организации. И пытаются оспорить принятые ранее решения ЦБ в суде.

Напомним, что до июля прошлого года "Югра" входила в топ-30 российских банков. Потому понятно внимание к проблемам, с которыми столкнулась эта кредитная организация.

Судя по заявлениям представителей экс-владельцев "Югры" проблемы эти отнюдь не были неизбежными. Например, представитель основного акционера "Югры" Алексея Хотина Анатолий Верещагин в интервью радиостанции "КоммерсантЪ FM" обратил внимание на содержание протокола заседания Центробанка №37.

На этом заседании был утвержден план оздоровления "Югры". Хотя по словам Верещагина, ни о каком "оздоровлении" речи не шло. План, отметил он, "состоит из двух пунктов и выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ".

Как подчеркнул Верещагин, "официальное одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии".

Парадокс в том, что при всем том в "плане оздоровления" отмечалась стабильная работа банка — и логичный вывод, что оснований для отзыва лицензии не было.

По мнению Анатолия Верещагина, действия ЦБ создали проблемы как акционерам "Югры", так и вкладчикам банка, многие из которых лишились своих сбережений — даже с учетом того, что Агентство по страхованию вкладов и выплатило по вкладам рекордные 180 миллиардов рублей.