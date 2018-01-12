Россиянин купил две электростанции для майнинга "по-царски"

Российский бизнесмен приобрел две ТЭЦ в Пермском крае и Удмуртии для создания дата-центра и майнинга криптовалют.

Инвестор проекта Алексей Колесник пояснил, что "в перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть "закон Яровой" о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр - это обычная серверная комната".

По его словам, вариант с криптовалютой также рассматривается, но после принятия законодательной базы.

В этой связи эксперты отмечают, что эффективность этих двух электростанций очень низкая, но требования законодательства и низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в России.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в июле президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов. В частности, согласно документу, через два года все отечественные операторы связи будут обязаны хранить на территории России текстовые сообщения, голосовую информацию, звуки, видео и иную информацию, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.

По мнению президента группы компаний InfoWatch, соучредителя "Лаборатории Касперского" Натальи Касперской, "хранение информации о самих фактах отправки сообщений вообще вопросов не вызывает - это, конечно, хранить надо".

"Второе - хранения самих сообщений, особенно, если они большие. Этого операторы боятся, потому что в них будет видео и прочее. Действительно, на это нужна какая-то подготовка. Но поскольку закон является рамочным, конкретных параметров не указано, то и сказать, какие объемы требуются, сколько чего нужно, и даже каким способом это будет сделано, невозможно. Это еще, на самом деле, не решено. Думаю, над этим сейчас должны работать операторы связи. Министр связи Николай Никифоров уже выступал с инициативой, что обязанности по хранению информации должно взять на себя государство. Так что, вполне возможно, что у операторов не возникнет никакой сложности - ничего хранить им не надо будет. Поэтому, я считаю, обсуждать это преждевременно", - сказала Наталья Касперская в эфире видеоканала Pravda.Ru.