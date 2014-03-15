Шесть стран присоединились к антироссийским санкциям по Крыму

6 стран объявили о том, что они присоединяются к антироссийским санкциям Европы из-за "аннексии Крыма". Это Норвегия, Украина, Черногория, Грузия, Исландия и Албания.

Об этом заявил Жозеп Боррель, представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

"Европ﻿ейский Союз принял это решение к сведению и приветствует его", - сказал Боррель.

Напомним, в июне Совет ЕС продлил на год ограничения, введенные против России из-за присоединения полуострова. Санкции включают запрет

на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму,

на инфраструктурные или финансовые инвестиции,

на туристические услуги в Крыму или Севастополе.

К слову, санкции "за Крым" и в самом начале не особо пугали кого бы то ни было в России.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Эксперты: Санкции против России ударят по их инициаторам - нам даже отвечать не надо

Эксперты, с которыми побеседовал корреспондент Pravda.Ru ответили на вопрос, чем Россия может ответить на санкции со стороны США и Евросоюза.

Проректор МГИМО, кандидат политических наук Артем Мальгин считает, что санкции нанесут большой ущерб их инициаторам.

- Как Россия может ответить в случае применения санкций?

- Это обоюдоострое решение, санкции в отношении России сразу ударят без всяких специальных ответных мер по тем, кто их предпримет. По крайней мере, это касается ЕС. Рынок восточноевропейских товаров, де-факто единый, уже и так пострадал от украинских событий и от политических событий, а главное - от деградации украинской экономики.

Что касается российского рынка, то у большинства стран Центральной и Восточной Европы мы являемся крупнейшим торговым партнером. Например, для Польши - второе место после Германии (или де-факто мы делим первое место с Германией). Также для большинства других стран. У той же Латвии 60 процентов внешней торговли идет в Россию. Кстати, отсюда и заявление латвийского президента Берзиньша, о том, что Латвия не считает возможным, адекватным этот инструмент. Поэтому для ЕС их санкции не просто бумеранг, а большая граблина, на которую они наступят сразу.

Все-таки большинство европейских политиков и тех людей, которые работают в экономической сфере, это понимают.

Об относительно безопасных санкциях могут говорить только наши американские коллеги, где объем внешней торговли с Россией составляет всего один процент от общих внешнеторговых оборотов США.

С другой стороны, США и Россия настолько совместно включены в глобальную экономику, что последствия не заставят себя ждать. Да, они не будут настолько одномоментными, как во взаимодействии с нашими европейскими партнерами.

Но американская экономика - это экономика, в значительной степени, индикаторов. Хорошо торгуются акции тех или иных компаний, акции привязаны к тем или иным рынкам: восточно-европейскому, евроазиатскому - в целом неплохо выглядят показатели американской экономики.

Санкции - это и странный психологический механизм, подчеркиваю - психологический. Все американские компании, которые работают в России, на соседних рынках, сразу этими биржевыми спекулянтами, очень осторожным американским экономическим сообществом будут оцениваться хуже.

Тем не менее, у США гораздо более развязаны руки в отношении санкций, применительно к России, чем у европейских коллег. Поэтому санкции, если мы их увидим, будут скорей политико-административного плана. С составлением списков, запрещающими въезд.

Хотя те черновики или предположения о списках, которые сейчас звучат, выглядят малоадекватно. Когда в эти списки включают российских чиновников, так или иначе связанных с внешнеполитической сферой - да, вы можете туда всех включить: министра обороны, руководителей каких-то других ведомств. Но с кем вы будете вести переговоры по поводу того же кризиса на Украине, по поводу Украины? Это просто контрпродуктивно.

Говорят о том, что в списки включены руководители государственных компаний. Так сложилось, что экономика - это преимущественно государственные компании, которые работает на внешнем рынке: "Газпром", "Росфнеть", "Транснефть".

Что же, включите, но я не думаю, что это создаст у них какие-то дополнительные стимулы к партнерству или к неким уступкам, компромиссам в отношении этих партнеров в дальнейшем. На самом деле, это очень серьезный психологический элемент, когда таким образом воздействуют. Кризисы проходит. Этот кризис, по большому счету, не наш, он в соседней стране. И пока он развивается таким образом, дай Бог, все бы кризисы так развивались, без единого выстрела. Но уже сами эти угрозы составят определенные предубеждения и комплексы, которые могут остаться у представителей российского крупного бизнеса и по завершению этого кризиса. И вряд ли они быстро пройдут, соответственно, будут формировать общий климат отношений.

Другого мнения придерживается профессор, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Алексей Портанский:

- Никто пока не может сказать, какого типа санкции и в каком объеме будут введены, поскольку неясен результат референдума в Крыму и потом реакция России на этот референдум. Вот эти все моменты, они непосредственным образом влияют на санкции, которые будут предприняты в США и в ЕС. Поэтому сегодня мы не можем конкретно как-то рассуждать о тех или иных санкциях и их последствиях.

В любом случае, экономические санкции, если они будут приняты, плохо скажутся на России, на ее экономике. Надо признать, тут мое мнение отличается от официального, конечно, и мнения многих других экспертов - мы пострадаем от этого больше, чем другие страны от наших возможных ответных мер. Наша экономика находится и без того в тяжелом сейчас состоянии.

Поэтому какие-то ограничения в экономических связях только ухудшат это состояние. Вот так можно сказать пока в целом. Ну а конкретизировать мы сможем только тогда, когда будет объявлено или не будет объявлено о санкциях.

- А какие ответные меры сможет применить Россия?

- Ну, скажем, прекращение поставок энергоносителей. Но у нас есть контрактные обязательства, мы не можем просто так взять и прекратить (поставки). Тем более, мы сами (в них) заинтересованы, поскольку нам за это деньги платят. Так что наши ответные санкции...

Ну вот сейчас уже сами американцы хотят отказаться от наших ракетных двигателей. Дело в том, что у нас Америка покупает ракетные двигатели, лучшие в мире. Но получается так, что от этой меры, если она окончательно будет принята, пострадают обе стороны - и Америка, и российская сторона.