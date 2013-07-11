Кудрин заявил, что правительство может снизить налоги

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что у правительства есть возможность снизить налоговую нагрузку.

"Я думаю, что у правительства нового есть маневр, в том числе и в налоговом маневре, можно поискать ослабление налоговой нагрузки", - сообщил Кудрин.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Дмитрий Медведев обещал не поднимать налоги.

На встрече с правлением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Медведев заявил: налоги в России в ближайшие годы существенно меняться не будут. Премьер-министр напомнил, что правительство одобрило основные направления развития налоговой политики в период с 2014 по 2016 год.

«В течение трехлетнего периода предстоящего никаких существенных изменений в структуре налоговой системы не предусматривается, также как и введение новых налогов», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что упор должен быть сделан на улучшение налогового администрирования и сокращение доли, так называемой, теневой экономики.

«Я думаю, наша общая цель - чтобы правила налоговые были понятными для всех, чтобы они были исполнимы и чтобы действительно все налоги платили: и крупный, и средний бизнес, и малый бизнес, и российские предприниматели, и иностранные», - добавил глава правительства.

Иван Андриевский, первый вице-президент общероссийской общественной организации «Российский союз инженеров»: «Даже незначительные сдвиги – 1,5-2% в фискальной нагрузке отрицательно действуют на бизнес, особенно занятый в производстве. При этом в российской практике, всего пару лет назад важные экономические нормы менялись в среднем каждые 18 дней, т.е. до 20 раз в год (!).

В таких условиях портилась общая инвестиционная привлекательность страны, не говоря уже о трудностях, возникающих у местного бизнеса. Практика показывает, что даже при высокой, но стабильной инфляции предприниматель чувствует себя гораздо комфортнее, чем при низком, но нестабильном росте цен. Почти то же самое происходит и с налогами. Но, с другой стороны, «коматозная» налоговая система, не меняющаяся на протяжении длительного времени, нонсенс для современной динамичной экономики. Поэтому стабильность должна охватывать только основополагающие федеральные налоги», сообщает аналитическая служба «Российского союза инженеров».