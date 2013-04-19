"КАМАЗ" может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

ПАО "КАМАЗ" опубликовало приказ, в котором утверждается о возможном введении неполной рабочей недели с 20 апреля текущего года. В документе утверждается, что он издан для подстраховки, на случай перебоев в поставках комплектующих из-за эпидемии коронавируса нового типа в Китае.

"Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения", — сказано в документе.

Ранее руководство компании заявляло, что может скорректировать производственные планы из-за перебоях в поставках комплектующих.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о позиции Александра Лукашенко в вопросе слияния белорусского МАЗа и российского "КАМАЗа"

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко усомнился в целесообразности слияния белорусского "МАЗа" и российского "КамАЗа". Об этом он заявил в пятницу.

Касаясь темы слияния Минского Автозавода и российского Камского Автозавода в ходе традиционного послания белорусскому народу и парламенту, белорусский лидер заявил: