ПАО "КАМАЗ" опубликовало приказ, в котором утверждается о возможном введении неполной рабочей недели с 20 апреля текущего года. В документе утверждается, что он издан для подстраховки, на случай перебоев в поставках комплектующих из-за эпидемии коронавируса нового типа в Китае.
"Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения", — сказано в документе.
Ранее руководство компании заявляло, что может скорректировать производственные планы из-за перебоях в поставках комплектующих.
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко усомнился в целесообразности слияния белорусского "МАЗа" и российского "КамАЗа". Об этом он заявил в пятницу.
Касаясь темы слияния Минского Автозавода и российского Камского Автозавода в ходе традиционного послания белорусскому народу и парламенту, белорусский лидер заявил:
"Приходят люди, я у них спрашиваю: что мы получим от этого объединения, акционирования, а еще и передай акции за бесценок?"
"Рынки у нас есть, продукция есть, у нас не хуже "МАЗы", чем "КамАЗы", — отметил Лукашенко.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.