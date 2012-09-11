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Источник Правда.Ру

Россияне, получающие "серую" зарплату, не смогут брать кредиты

Экономика

Банк России внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который ограничит выдачу кредитов. Согласно документу, банки не смогут выдавать кредиты жителя страны, которые получают "серую" заработную плату. Более того, законопроект откроет доступ банкам к данным ФНС о доходах россиян.

Таким образом, банки будут высчитывать риски исходя из информации о доходах, предоставленной ФНС. Если такой информации нет, клиенту будет отказано в кредите.

"Зная доходы заемщика, подтвержденные ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информацию о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента", - сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что россияне стали брать кредиты для поездок в отпуск

Очевидно, что приоритеты россиян меняются. Если раньше потребительские кредиты брали на покупку автомобилей и ремонт в квартире, теперь наши соотечественники все чаще тратят займы на заграничный отдых, пишет MyJane.

Согласно данным российских туроператоров, россияне все чаще прибегают к кредитам на отдых, поскольку дополнительные средства позволяют им выбирать более дорогостоящие туры и новые направления. Летом в рамках программы "Отдых в кредит" российские туристы получили  свыше 2,5 тысячи путевок стоимостью, в среднем, 60-80 тысяч рублей. Туры за 100 тысяч рублей также пользовались спросом.

Организатором этой программы стал один из крупнейших туристических операторов "Пегас Туристик" при поддержке "Кредит Европа Банка", который занимается кредитами на отдых уже в течение почти 10 лет, сотрудничая с крупнейшими российскими туристическими компаниями.

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Популярность "Отдыха в кредит", доля которого составила 30 процентов в некоторых агентствах, объясняется возможностью приобретать путевки дороже, сообщает Мир Путешествий. А продажи при этом увеличились: как сообщила директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная, в этом году за лето продали на 20 и даже 25 процентов больше туров по сравнению с прошлым годом. Кредиты предоставляют уже в 500 офисах агентств компании.  

Согласно подсчетам банка, самыми популярными направлениями по программе отдыха в кредит этим летом стали Турция и Египет, добавляет "Сравни.ру". В эти страны путевки на заемные средства приобрели 84 процента отпускных клиентов. По 5 процентов заемщиков предпочли поехать в Испанию и Тунис.    

Темы фнс доход банки налоги кредиты зарплата банк россии законопроект
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