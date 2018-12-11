Госдеп заявил о "размышлениях" над санкциями против "Северного потока - 2"

В американском госдепе во вторник заявили о том, что в этом ведомстве размышляют над вариантами санкций против газопровода "Северный поток — 2".

В Вашингтоне на протяжении нескольких последних месяцев постоянно наращивают словесную риторику относительно этого газопровода. В США упирают на то, что этот проект не имеет ничего общего с экономикой. Зато Россия в случае постройки "Северного потока — 2" якобы сможет оказывать существенное политическое давление на страны Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Германия платит России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов. В то время, как США несут основную тяжесть военных расходов по защите своих союзников. Трамп, а вслед за ним и другие американские политики, неоднократно предлагали европейцам альтернативу в виде поставок сжиженного природного газа из США. Который, правда, существенно дороже российского (по разным оценкам, от четверти до трети).

В оппозиции строительству газопровода находятся также Украина, Польша, прибалтийские государства. Первые две страны в случае реализации проекта лишатся если не всех, то существенной части транзитных платежей.

Что касается Германии, то Берлин пока сопротивляется нажиму. Но насколько хватит его запаса прочности, сказать сложно. Особенно если американцы действительно начнут вводить санкции против "Северного потока — 2".

Что же касается точки зрения России, то в Москве неоднократно подчеркивали, что проект является исключительно экономическим, выгодным для всех его участников.

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