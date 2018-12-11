Китай может пойти на большие уступки США в торговле

Похоже, тактика президента США Дональда Трампа по увеличению пошлин на китайские товары дает результат. Хоть американского президента и критиковали за развязывание торговых войн, однако пока не Вашингтон идет на уступки.

В частности, во вторник появились сообщения, что Китай рассматривает возможность снижения пошлин на американские автомобили. Сейчас они составляют 40 процентов, а понижены будут до 15. Агентство Bloomberg ссылается на источники, знакомые с ситуацией официальной информации на сей счет, конечно же, нет.

Впрочем, окончательное решение о том, будут ли снижены пошлины и насколько пока не принято.

Китай и США возобновили консультации по торговым отношениям после переговоров лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине. После этого в Вашингтоне объявили, что Дональд Трамп не будет повышать пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов. Речь шла о продукции на сумму 200 миллиардов долларов.

Впрочем, в США оговариваются, что соглашение о торговых отношениях должно быть достигнуто в течение 90 дней, то есть до 1 марта следующего года. В противном случае Трамп пообещал поднять пошлины до указанных значений.

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