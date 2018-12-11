ВШЭ: Жители России отдают предпочтение импортным сырам

По итогам исследования специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) оказалось, что российские потребители считают, что сыры зарубежного производства лучше тех, что произведены в РФ. Также большинство из них уверено, что импортозамещение является необходимой мерой для развития отечественного хозяйства.

Как пишет Moneytimes.ru, россияне отметили, что продукты нашего производства уступают импортным по вкусу и качеству. Покупать отечественную продукцию граждане готовы только при снижении цен на 20%.

Напомним, летом 2014 года Россия запретила ввоз в страну некоторых видов сельхозпродукции. Речь идет о поставках из США, Канады, государств ЕС, Норвегии и Австралии. Основным поставщиком сыра из-за рубежа на российский рынок стала Беларусь, на долю которой приходится 80% импорта. Отмечается, что введение запрета привело к росту производства сыров в РФ на 20%.

Кроме этого, по данным опроса ВШЭ, 80% респондентов не сомневается, что для экономики нашей страны увеличение объемов производства сыров приносит только пользу. Около 5% опрошенных оказались частично или полностью несогласны с этим мнение.

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