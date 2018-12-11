ВШЭ: Жители России отдают предпочтение импортным сырам

По итогам исследования специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) оказалось, что российские потребители считают, что сыры зарубежного производства лучше тех, что произведены в РФ. Также большинство из них уверено, что импортозамещение является необходимой мерой для развития отечественного хозяйства.
Как пишет Moneytimes.ru, россияне отметили, что продукты нашего производства уступают импортным по вкусу и качеству. Покупать отечественную продукцию граждане готовы только при снижении цен на 20%.
Напомним, летом 2014 года Россия запретила ввоз в страну некоторых видов сельхозпродукции. Речь идет о поставках из США, Канады, государств ЕС, Норвегии и Австралии. Основным поставщиком сыра из-за рубежа на российский рынок стала Беларусь, на долю которой приходится 80% импорта. Отмечается, что введение запрета привело к росту производства сыров в РФ на 20%.
Кроме этого, по данным опроса ВШЭ, 80% респондентов не сомневается, что для экономики нашей страны увеличение объемов производства сыров приносит только пользу. Около 5% опрошенных оказались частично или полностью несогласны с этим мнение.
Еще по теме:
Финансовый гороскоп на 11.12.2018
Минпромторг выступил за маркировку детского питания
На Кубани запустили фруктохранилище на 600 млн рублей
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Ошибка Берлина, считают в Zeit, в том, что он не убедил своих соседей в Европе в необходимости "Северного потока - 2".
Глава Счетной палаты Российской Федерации заявил, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Обращение президента Франции к нации, призванное погасить уличные беспорядки, своим аморфным содержанием может подписать приговор Пятой республике.