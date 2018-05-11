Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов

Минфин предложил уменьшить расходы на пенсию в 2018 году. Это следует из проекта закона о внесении поправок в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Согласно тексту документа, предлагается сократить расходы на социальные программы почти на 52,93 миллиарда рублей. Это касается и пенсионеров, обеспечение которых уменьшится на 51,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2018 году предлагается урезать расходы на социальное обеспечение на 5,9 миллиарда рублей. В этом же году Минфин предлагает уменьшить траты на инвалидов. По сравнению с предыдущим периодом сумма сократиться на 2,23 миллиарда рублей.

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на материалы Росстата сообщила, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года. В Пенсионном фонде страны рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Тема пенсионной политики зазвучала перед отставкой правительства. Так, на заседании Госдумы Дмитрий Медведев заявил, что готовит предложения по пенсионному возрасту.

Спикер отметил, что решение надо принимать аккуратно. В то же время он напомнил, что прежние рамки установили в 1930-е годы, когда продолжительность жизни составляла 40 лет.

Между тем обозначенная выше проблема не единственная опасность, которая подстерегает россиян на пути получения выплат. Как ранее сообщала "Правда.Ру", Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Как не попасть в подобную историю, "СМИ рассказал председатель сенатского комитета по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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