Россияне выступают за снижение пенсионного возраста

В России за снижение пенсионного возраста выступают 35 процентов работников. Об этом сообщили специалисты HeadHunter.

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Большая часть опрошенных респондентов заявила о том, что существующая планка пенсионного возраста является оптимальной. А повысить этот показатель на благо российской экономики согласны только шесть процентов опрошенных.

Сообщается, что в числе возможных средств респондентам предложили корректировку пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовую иммиграцию, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Напомним, как ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев, правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

Ранее же бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно.

По мнению экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию. Поэтому он не видит альтернативы повышению пенсионного возраста в России.

Кудрин считает, что еще в 2016 году власти впервые нарушили свои обязательства перед пожилыми людьми и не провели индексацию пенсий для всех получателей, а сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам. По его мнению, это говорит о дефиците средств в Пенсионном фонде России, покрыть который за счет других источников не удастся.

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