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Источник Правда.Ру

В Австралии началась война с наличными деньгами

Экономика

Австралийское правительство объявило, что в скором времени расчеты наличными в сумме свыше 10 000 долларов будут считаться незаконными.

В Австралии началась война с наличными деньгами. 386799.jpeg

Такая мера предлагается в рамках борьбы с организованной преступностью. Для покупки дорогих предметов будет необходим электронный перевод, сообщает TheFreethoughtproject.

В дополнение к запрету покупок за наличные, правительство выделило налоговому управлению  319 млн долларов на разработку новых стратегий борьбы с теневой экономикой.

Планируется, что новые программы будут включать в себя строгую систему идентификации и" мобильные ударные команды", чтобы выявлять людей, совершающих подозрительные операции с наличными.

Будет открыта горячая линия для граждан, желающих сообщить о незаконных операциях."Расчеты наличными - это прямой механизм проведения операций экономики", заявили эксперты, подчеркнув, что "денежные выплаты облегчают недокументирование доходов и уклонение от налоговых обязательств. Это позволяет предприятиям, осуществляющим операции наличными, подрывать позиции конкурентов и получить конкурентное преимущество."

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Темы наличные австралия
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