Австралийское правительство объявило, что в скором времени расчеты наличными в сумме свыше 10 000 долларов будут считаться незаконными.
Такая мера предлагается в рамках борьбы с организованной преступностью. Для покупки дорогих предметов будет необходим электронный перевод, сообщает TheFreethoughtproject.
В дополнение к запрету покупок за наличные, правительство выделило налоговому управлению 319 млн долларов на разработку новых стратегий борьбы с теневой экономикой.
Планируется, что новые программы будут включать в себя строгую систему идентификации и" мобильные ударные команды", чтобы выявлять людей, совершающих подозрительные операции с наличными.
Будет открыта горячая линия для граждан, желающих сообщить о незаконных операциях."Расчеты наличными - это прямой механизм проведения операций экономики", заявили эксперты, подчеркнув, что "денежные выплаты облегчают недокументирование доходов и уклонение от налоговых обязательств. Это позволяет предприятиям, осуществляющим операции наличными, подрывать позиции конкурентов и получить конкурентное преимущество."
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