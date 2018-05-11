Bank of America: нефть взлетит до $100

Западные аналитики предполагают, что цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель в 2019 году.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America, стоимость нефти может подняться и до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.

Нельзя исключать срыва поставок из Венесуэлы, отметили в агентстве. Ожидается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов во второй четверти следующего года.

Таким образом, глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться, считает глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Со своей стороны, аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что год назад международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за август понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом - до 97,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2018 году также был пересмотрен - с 99,4 до 99 миллионов баррелей в день. Получается, что рост спроса на нефть в 2018-м в годовом выражении должен был составить 1,4 миллиона баррелей в день.

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