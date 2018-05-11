Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Bank of America: нефть взлетит до $100

Экономика

Западные аналитики предполагают, что цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель в 2019 году.

Bank of America: нефть взлетит до 0. 386797.jpeg

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America, стоимость нефти может подняться и до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана. 

Нельзя исключать срыва поставок из Венесуэлы, отметили в агентстве. Ожидается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов во второй четверти следующего года.

Таким образом, глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться, считает глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Со своей стороны, аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что год назад международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за август понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом - до 97,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2018 году также был пересмотрен - с 99,4 до 99 миллионов баррелей в день. Получается, что рост спроса на нефть в 2018-м в годовом выражении должен был составить 1,4 миллиона баррелей в день.

Читайте также:

Цены на нефть не поднимутся выше...

Цены на нефть, или Нашла коса на баррель

Сечин: Цены на нефть утратили связь с реальностью

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы нефть баррель подорожание
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Формула небес
Астролог: рожденные 10.05 интеллектуальны
Бывший СССР
Что такое "ASAN xidmət"?
Читательский топ
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Новости Все >
Аршавина били током за футбольные ошибки
Bank of America: нефть взлетит до $100
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Шведы выпустили образовательные секс-фильмы для мигрантов (видео)
Пекин сделал вид, что Трампа не существует. Остальные задумались
Главком Сухопутных войск РФ: подробности проведения Парада Победы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Политика
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России

8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.

Госдума утвердила главу нового правительства России
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Общество
Политиков хотят сажать за вывод школьников на митинги
Происшествия
"Издевались? Получайте!": провинциальный студент расстрелял колледж
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.05 интеллектуальны Соломон Соловьев Любовь Степушова Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды Любовь Степушова Инна Новикова Ответ либералам: Мы - дети Победы Инна Новикова
Комментарии
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Порошенко придумал новый способ залить Донбасс кровью
Так царь нам Путин или не царь?
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Владимира Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Украина в истерике: Крымский супермост полностью готов
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу

Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.

Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался