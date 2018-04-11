Некуда девать: Россия утопает в собственном зерне

Российский зерновой союз предупредил о кризисе перепроизводства в связи с рекордным урожаем зерна. Они снизил цены на зерно на внутреннем рынке, а внешний рынок становится все более неопределенным из-за политики правительства, пишет "Газета.Ру".

Урожай зерна в России в 2017–2018 годах составил рекордные 134,1 млн тонн. Это выше максимального показателя Советского Союза 1978 года — 127,4 млн т. В последние годы Россия выходит на урожаи за 100 млн т. Но у этих рекордов есть пять негативных сторон.

Стоимость пшеницы, особенно в начале года, была минимальной. В среднем цена за тонну колеблется в разных регионах страны от 7167 до 8783 руб. Сейчас цены подросли и сельхозпроизводители будут в плюсе.

Вторая проблема — сельхозпроизводители не могут себе позволить закупки сельхозтехники в необходимом объеме. Снижение технологичности сельхозпроизводства будет означать зависимость аграриев от погодных условий, что приведет к снижению качества зерна, снижению объемов и в итоге росту себестоимости. АПК откатится назад во времени, если не будут использоваться новая техника и технологии. Парк сельхозтехники России устарел на 70%.

Третья проблема — низкое качество зерна и большие потери уже собранного урожая. Порядка 38-40 млн тонн зерна можно хранить на элеваторах, в которых условия не идеальны, но более или менее приемлемы. Но элеваторы берут немалые деньги за свои услуги, поэтому производители предпочитают хранить зерно у себя, то есть как придется. Еще один способ хранения, заимствованный у Аргентины, — в полиэтиленовых рукавах. Но и в этом случае потери урожая неизбежны.

Четвертая проблема — изменение структуры питания населения. Оно стало больше потреблять мяса и мясопродуктов. Росту потребления мяса способствует снижение его стоимости. В производстве мяса птицы тоже кризис перепроизводства, на грани кризиса — свиноводство. В итоге закупки зерна и потребление хлеба на внутреннем рынке имеют тенденцию к стагнации.

Пятая проблема — регуляторный фактор. Правительство никак не может определиться с экспортной пошлиной на зерновые. С сентября 2016 года Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу. Она останется нулевой до 1 июля 2018 года. Это неблагоприятно влияет на инвестиции в отрасль. По прогнозу Минсельхоза, в этом сельхозгоду Россия может экспортировать 52-53 млн тонн зерна. Если прогноз подтвердится, это будет рекордный экспорт.

Эксперты считают маловероятным, что урожай этого года может стать рекордным даже при хороших климатических условиях. Этому способствуют проблемы в российском АПК.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия бьет все мировые рекорды по урожаю зерновых. В этом году собрано свыше 130 млн тонн, в прошлом году — 118 млн (больше, чем в США и Канаде). Доля российского рынка в мировом производстве и сбыте зерна составила порядка 9%! Американцы считают российский рекордный урожай угрозой своей национальной безопасности.

Читайте также:

Россия продает больше зерна, чем оружия

Рекорды России: Зерно — всему голова

Что принесет России рекордный урожай хлеба — Александр КОРБУТ