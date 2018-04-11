Хлебопеков заставят делать хлеб по ГОСТу, как в СССР

В России введут новые ГОСТы для изделий из ржаной и пшеничной муки. Они предпишут использовать только хлебопекарную муку, сообщают "Известия".

Сейчас в хлеб можно добавлять муку общего назначения, у которой показатели клейковины ниже.

В муку подмешивают добавки, влияние которых на здоровье неизвестно. К качеству хлебопекарной муки более высокие требования. Новые ГОСТы не запрещают использовать добавки к муке, но необходимость в них отпадет. К тому же, все добавки — импортные, выпечка такого хлеба напрямую зависит от зарубежных поставок.

Стандарт уже одобрил технический комитет при Росстандарте. Крупные производители не кладут муку общего назначения в хлеб, этим грешат только небольшие предприятия. Из муки общего назначения не всегда получается высокое, пышное хлебобулочное изделие с развитой пористостью. Тесто из такой муки получится более клеклым, а хлеб — с плотным мякишем, приводит издание мнение хлебопеков. К тому же, на муку общего назначения может быть пущено зерно, пораженное клопом-черепашкой.

Новые ГОСТы исключат возможность злоупотреблений качеством продукции, при этом обеспечат повсеместное производство хорошего хлеба, не ограничивая его в ассортименте, считают разработчики стандартов.

Ранее сообщалось, что британцам в этом смысле определенно повезло: пробежавшись по районным магазинам и частным пекарням, можно обнаружить как минимум 50 разных сортов хлеба практически со всех уголках мира. Большие караваи на закваске Рain de luxe ("хлеб де люкс") родом из Бельгии. Они могут быть либо светлыми и солеными со слабым намеком на горечь — идеальный вариант для тостов — или темными с фруктовым вкусом.

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