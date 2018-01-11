Руководство корпорации Apple с марта планирует предоставить доступ к данным китайских пользователей iCloud компании из КНР.
По этому поводу китайские пользователи уже получили соответствующее уведомление. В документе в частности говорится, что доступ к данным китайских пользователей облачного сервиса будут иметь как Apple, так и государственная компания Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD).
Отмечается, что нововведение не распространяется на аккаунты, зарегистрированные за пределами Китая. Так компания выполнит требования закона об облачных сервисах, действующего в Китае.
Сообщается, что учредителями компании GCBD являются власти провинции Гуйчжоу. Ранее Apple открыла в этой провинции дата-центр, чтобы, как этого требуют китайские законы, хранить данные пользователей из КНР на территории страны.
Стоит добавить, что в Китае одно из самых жестких в мире законодательств, ограничивающих свободу слова в интернете. Из-за несоответствия этому законодательству в стране неоднократно блокировались крупнейшие международные сервисы, в том числе Gmail, Facebook, Twitter и Telegram.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что представитель корпорации Google заявил о том, что камера iPhone может снимать пользователя без его ведома.
Инженер Феликс Краузе в своем блоге пояснил, что как только пользователь предоставляет приложениям доступ к камере смартфона, эти программы могут вести за ним слежку.
По его словам, программа может без уведомления вести съемку с основной или фронтальной камеры. При этом сотрудник Google показал, как приложение может втайне оценивать поведение и настроение пользователя.
Краузе добавил, что такова особенность системы. То есть разработчики программ могут беспрерывно следить за пользователем. Инженер пояснил, что обладателям iPhone следует купить крышку на камеру, запретить приложениям доступ к камере и пользоваться стандартным приложением для съемки.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.