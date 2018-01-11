Apple решила сдать данные китайцев властям КНР

Руководство корпорации Apple с марта планирует предоставить доступ к данным китайских пользователей iCloud компании из КНР.

По этому поводу китайские пользователи уже получили соответствующее уведомление. В документе в частности говорится, что доступ к данным китайских пользователей облачного сервиса будут иметь как Apple, так и государственная компания Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD).

Отмечается, что нововведение не распространяется на аккаунты, зарегистрированные за пределами Китая. Так компания выполнит требования закона об облачных сервисах, действующего в Китае.

Сообщается, что учредителями компании GCBD являются власти провинции Гуйчжоу. Ранее Apple открыла в этой провинции дата-центр, чтобы, как этого требуют китайские законы, хранить данные пользователей из КНР на территории страны.

Стоит добавить, что в Китае одно из самых жестких в мире законодательств, ограничивающих свободу слова в интернете. Из-за несоответствия этому законодательству в стране неоднократно блокировались крупнейшие международные сервисы, в том числе Gmail, Facebook, Twitter и Telegram.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что представитель корпорации Google заявил о том, что камера iPhone может снимать пользователя без его ведома.

Инженер Феликс Краузе в своем блоге пояснил, что как только пользователь предоставляет приложениям доступ к камере смартфона, эти программы могут вести за ним слежку.

По его словам, программа может без уведомления вести съемку с основной или фронтальной камеры. При этом сотрудник Google показал, как приложение может втайне оценивать поведение и настроение пользователя.

Краузе добавил, что такова особенность системы. То есть разработчики программ могут беспрерывно следить за пользователем. Инженер пояснил, что обладателям iPhone следует купить крышку на камеру, запретить приложениям доступ к камере и пользоваться стандартным приложением для съемки.